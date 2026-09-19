Entre regresos y jóvenes en ascenso, Rafa Márquez busca suplir a Jiménez y Quiñones
Dos grandes ausencias en ataque han marcado la primera convocatoria de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Esta situación ha llevado al "Kaiser" a llamar a figuras en ascenso, pero también a recurrir al regreso de veteranos, combinando juventud y experiencia para cubrir dichas bajas.
Durante el pasado Mundial, Jiménez y Quiñones fueron los principales referentes del Tricolor al marcar 7 de los 10 tantos del equipo. Mientras el originario de Tepeji del Río concretó tres dianas, el futbolista del Al-Qadisiyah se destapó rompiendo las redes en cuatro ocasiones.
Te puede interesar: Rafael Márquez y la leyenda de las Cinco Copas del Mundo
Si bien Márquez ha buscado mantener la base de la justa mundialista para sus primeros cuatro partidos, la realidad se lo ha impedido, ya que ambos delanteros quedaron fuera por lesión, obligando al estratega a optar por alternativas.
Los jóvenes que buscan el cambio generacional
Por un lado, le dará la oportunidad a nuevas caras que buscan afianzarse en el recambio generacional. Entre ellos destaca Armando “La Hormiga” González, a quien le ha bastado solo un mes en Europa para convertir 4 goles en 6 partidos con el Olympiacos, uno de ellos durante su debut en la Europa League.
También ha volteado al futbol local, donde Santiago Sandoval y Hugo Camberos, tras la obtención del título de la Concacaf Sub-20, se han ganado la confianza de Diego Milito para suplir la venta de “La Hormiga” en Chivas. Sandoval ya responde con 3 goles y Camberos colabora con una asistencia.
El Rebaño no es el único que levanta la mano. En el América, Isaías Violante, de 22 años, también se ganó su llamado luego de sumar minutos con Guillermo Almada y aportar un gol y una asistencia en lo que va de la campaña.
Obligado a traer de vuelta a los veteranos
A pesar de la intención de Márquez por apostar por los jóvenes, surgió un contratiempo en sus planes. Por temas de logística, no podrá contar de inmediato con los futbolistas provenientes de Chivas y América, por lo que no estarán disponibles para el primer encuentro.
Esto llevó a Rafa a buscar fuera de la Liga MX y solicitar la presencia de viejos conocidos que hoy militan en la MLS. Entre ellos destacan Hirving “Chucky” Lozano, quien no acudía a la Selección desde 2025, y Germán Berterame, ausente en el Tricolor desde marzo, previo al Mundial.
En el caso del Chucky, tras quedar borrado del San Diego FC, volvió a ver actividad a partir de agosto al ser transferido al LA Galaxy, donde suma 7 partidos, 1 gol y 2 asistencias. Mientras tanto, Berterame registra 22 juegos, 7 goles y 5 asistencias en lo que va del año con su club, aunque su último tanto data del 25 de julio.
¿Cuándo debutará Rafael Márquez como DT de México?
Será un ciclo de cuatro encuentros amistosos con los que el Kaiser dará inicio a su aventura en el banquillo nacional. Arrancará con un duelo ante Colombia el 26 de septiembre; el martes 29 chocará ante Perú; posteriormente, el sábado 3 de octubre tendrá su primer “Clásico de la Concacaf” enfrentando a Estados Unidos, y cerrará el martes 6 midiéndose a Chile.
- México vs. Colombia: Sábado 26 de septiembre – Horario por definir | M&T Bank Stadium
- México vs. Perú: Martes 29 de septiembre – Horario por definir | Sports Illustrated Stadium
- México vs. Estados Unidos: Sábado 3 de octubre – 20:00 horas | State Farm Stadium
- México vs. Chile: Martes 6 de octubre – Horario por definir | Los Angeles Memorial Coliseum