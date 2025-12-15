Entre rezos y futbol: el Diablo busca el bicampeonato con ayuda celestial en el Infierno
Cinco horas antes del inicio de la final, afuera del estadio Nemesio Diez se presentó el seminarista “Hermano Axel”, como es conocido en su comunidad en TikTok e Instagram, en las que acumula más de 30 mil seguidores.
Él es popular por orar y pedir en videos cortos para que el Toluca gane títulos. Sus seguidores se encargan de hacer masivas las plegarias con las que los Diablos reciben ayuda celestial.
A Sports Illustrated México le comparte su más famosa oración. Dice que la petición es para el fallecido papa Juan Pablo II, quien era seguidor del futbol. Saca su celular y comienza a recitar esta plegaria que, asegura, influyó para que los “Demonios” rompieran en el Clausura 2025 una mala racha de 15 años sin un título de liga.
“Querido San Juan Pablo, desde tu juventud ya tenías la pasión por el futbol y conociste lo maravilloso que es este deporte. Tú que promoviste los valores positivos de este gran deporte, te pido que ruegues ante nuestro señor Jesucrito por nuestro equipo para que gane el partido de hoy. Quizá no sea fácil ganar, pero nuestro equipo deslumbra mucha pasión y ganas de darlo de todo en el juego, con tu ayuda sé que podremos hacerlo. Tu intercesión nos dará ese empuje que necesitamos para celebrar la victoria al terminar el partido”, dice la primera parte del rezo.
Para Axel, Dios le dio en el torneo pasado a los Diablos Rojos el “empujuncito” que necesitaba para ser monarca. Empezó a hacer estas súplicas a partir de la final del Clausura 2025, en la que los Pingos obtuvieron su trofeo 11.
En este Apertura lo ha hecho sin falta desde los cuartos de final. También en el partido de ida de la final, en la que los Tigres se impusieron 1-0 en el Estadio Universitario y tomaron ventaja en la serie, que se definirá hoy en el Nemesio.
“Casi nadie conoce esta oración, pero desde el semestre anterior traté de impulsarla y difunidrla en redes sociales. Muchos de mis seguidores me han pedido que la comparta más y ellos también lo están haciendo. Es para cualquier partido de futbol”, añadió el futuro sacerdote, de 25 años.
La afición del sacerdote comenzó con cuatro años, cuando su abuelo lo llevó por primera vez al Nemesio Diez. A los 16 se mudó a Ciudad de México a empezar sus estudios para ser sacedorte.
A pesar de que no siempre puede acompañar en las tribunas del Infierno a su equipo, los sigue por televisión cuando no tiene compromisos con la Iglesia, pero siempre usa sus redes sociales para mandar buenas vibrar y le pide a Dios por su éxito.
Hoy, en el partido de vuelta de la final del Apertura 2025, no estará en la tribunas, pero confía en la intervención de los poderes celestiales para que los Diablos triunfen sobre los Tigres.
“Quisiera estar adentro, pero no se va a poder. Será un partido complicado, creo que puede definirse en penales; va a ganar el Toluca. Ya hice un rezo en redes y esperemos que el papa Juan Pablo II interceda por nosotros”, sentenció al estudiante de la palabra del Dios católico.
Toluca y Tigres, equipos grandes
A metros del futuro sacerdote, se encuentran aficionados del Toluca y Tigres que consideran que ambos equipos ya deben considerarse parte del grupo de los grande del futbol mexicano, en el que solo están el América, las Chivas, los Pumas y el Cruz Azul.
Los argumentos de estos cuatro son tener el mayor número de aficionados, pero solo el América ha revalidado este mote en la cancha con títulos. En la historia de los torneos cortos, que comenzó en 1996, Toluca suma ocho trofeos, los Tigres, seis; en ese tiempo, “La Máquina” apenas dos; Pumas, cuatro; Chivas, tres; las Águilas son las que más, con ocho.
Eso ha permitido que este final del Apertura sea histórica, ya que si el Toluca es bicampeón, llegará a 12 trofeos, para empatar en el segundo lugar de máximos ganadores a las Chivas, mientras que si lo hacen los Tigres, igualarán en el cuarto lugar al Cruz Azul, por encima de los siete de los Pumas y a siete del América, el que lidera el escalafón con 16 copas.
“Son grandes entrecomillas. Tienen años sin ganar nada, viven del pasado. Nos juega en contra no estar en el centro del país, las televisorias son muy centralistas, pero poco a poco Tigres y Toluca gana más afición. Esto va a cambiar. De lo que sí estoy seguro es que a ninguna de las dos instituciones nos importan que nos digan que somos grandes, sino ganar más titulos”, expresó Ramón Treviño, un aficionado felino que llegó a las 2 de la madrugada de este domingo, luego de viajar 10 horas de Monterrey a Toluca.
Treviño forma parte de un puñado de hinchas de los Tigres que, la mayoría por reventa, obtuvieron un boleto para estar en el encuento de vuelta de la final.
Sports Illustrated México entrevistó a tres y todos afirmaron que será un partido cerrado y no se confian de la ventaja de 1-0 que sacaron en el estadio Universitario el jueves.
“La final la veo apretada, debimos haber metido el 2-0 en casa. Contra Toluca no hay ventaja. Quisera que no se defina en penales, pero si no es sufriendo no sería una victoria de Tigres”, expresa José, fisioterapeuta de los Tigres que tiene tres años en Ciudad de México.
José también cree que tanto los Tigres como el Toluca ya deben ser considerados parte del pelotón de “grandes”.
“El hecho de ser de ciudades como Monterrey y Toluca nos pone en desventaja, porque los grandes son de las ciudades grandes. Sin embargo, ves al Cruz Azul, que solo ha ganado dos títulos desde el 97, y a Chivas, equipo muy pobre, mientras Pumas no es campeón desde 2011. Ya es hora de ponernos como grandes”, expresó.
Toluca, ciudad amigable para los aficionados rivales
Si hay algo que se respira en las inmediaciones del Nemesio Diez es la camadería entre los aficionados del Toluca y los Tigres, hay bromas clásicas que no llegan a los insultos ni hostilidad, como en otros inmuebles.
Tres aficionados de los Pingos consultados por Sports Illustrated México mostraron respeto por sus rivales y les dieron la bienvenida a la ciudad.
“Va a estar difícil ganarle a los Tigres, son un equipo fuerte, pero no será imposible. La serie está abierta. Todo se define en tiempo regular”, comentó Zahidé, una aficionada de los Diablos.
Gladys, una enfermera, fue más optimista, piensa que su club triunfará 4-1 en el global. Para ello, se encomienda a otro santo, no a Juan Pablo II, sino a San Marcel Ruiz, a quien lleva con una imagen en la frente y su número en su playera del Toluca.
“Marcel hoy dará muchos pases de gol. Yo lo rezo desde que llegó aquí. Sus pases nos harán campeones”, comentó la seguidora roja.
No se sabe el resultado, solo que en el Infierno, la ayuda divina será clave si es que el Toluca pretende ser el quinto bicampeón de la Liga MX. Veremos si las plegarias a San Juan Pablo o San Marcel se imponen en favor del Diablo.