Entrevista: directora deportiva de Cruz Azul Femenil perfila un equipo protagonista
Cruz Azul vive una nueva era. Desde la creación de la Liga MX femenil, hace nueve años, el equipo se ha convertido en uno de los cuadros protagonistas de la historia reciente.
Logró romper la hegemonía en la Liguilla, una instancia que antes era dominada por Tigres, Monterrey, América, Chivas o Pachuca. Hoy las celestes están instaladas una vez más en la fase decisiva del torneo por segunda ocasión consecutiva, la cuarta en su joven historia en búsqueda del título.
Y María Fernanda Pons, directora deportiva de Cruz Azul femenil, llega a La Noria. La recibe el césped recién cortado con precisión y una sonrisa que delata la confianza de quien sabe que el equipo atraviesa el mejor momento de su historia.
Ofrece una entrevista a Sports Illustrated México sobre un balance del proyecto celeste, destaca avances en el modelo de juego, la estructura institucional y las aspiraciones deportivas a corto y mediano plazo.
“El proyecto va cada vez dando mejor de sí y mi balance es positivo por lo que viene mostrando el equipo, no tanto en resultados sino en modelo de juego. Se están casando con una idea, la idea es una propuesta deportiva arriesgada para el futbol femenil y que está gustando mucho cómo se va desarrollando el equipo dentro del campo”, afirma.
"Mi balance es positivo por lo que viene mostrando el equipo en modelo de juego".- María Fernanda Pons, directora deportiva
Liguillas de Cruz Azul femenil:
- Apertura 2021
- Apertura 2022
- Apertura 2025
- Clausura 2026
La directora contextualiza los retos iniciales del futbol femenil en México. Recuerda las limitaciones estructurales que existían. “Siempre cuando inicia un proyecto pues inicia priorizando ciertas cosas que otras que a lo mejor sí son igual de necesarias y en ese aspecto es, bueno pues hoy tenemos una estructura de staff que a mí no me tocó, una estructura deportiva hablando de recintos que tampoco me tocó a mí”.
"Estamos nosotras ya con el objetivo puesto en finales, ya lo mínimo que estamos esperando es llegar a Semis pero nuestro objetivo real y colectivo es estar en finales".- María Fernanda Pons, directora deportiva
Pons llegó a la dirigencia deportiva en el verano pasado, Cruz Azul había jugado un par de Liguillas y fue a su cargo que las celestes reclamaron su protagonismo en la Liga MX femenil y en dos torneos consecutivos han conseguido los mejores resultados en la historia de la institución.
Por primera vez La Máquina avanzó a las Semifinales en el pasado Apertura 2025 en la serie frente a Tigres. Cruz Azul firmó su mejor torneo en 8 años desde la creación de la Liga MX femenil y fue la sorpresa de la Liguilla al estar entre los cuatro mejores equipos que buscaban el título. Y con rapidez, Aerial Chavarín se convertía en su máxima goleadora.
Sobre su llegada al club, Pons señaló que el reto fue tanto deportivo como personal. “A veces las cosas llegan sin buscarlas realmente… pero cuando termino mi gestión con otro club estoy en esta transición de buscar proyectos en donde… estuvieran interesados en potencializar también al femenil a la par del varonil y eso era Cruz Azul”.
Detalló que encontró un proyecto con bases claras, aunque con áreas por fortalecer: “llego con un proyecto encaminado en una metodología que el presidente estipuló desde antes de que yo llegara, pero con la consigna de ir fortaleciendo el equipo… y esos perfiles fueran ya perfiles mucho más estructurados”.
Esta campaña, Cruz Azul volvió a instalarse en la Liguilla y mejoró en puntos ––a falta de una jornada–– suma 30 unidades dos más que al término del torneo pasado cuando cerró con 28 puntos y con Uchenna Kanu como su mejor goleadora, con 10 dianas en el Clausura 2026, que la colocan entre las mejores anotadoras del torneo.
En cuanto a los objetivos, la directiva fue clara: “A mediano plazo es estar compitiendo en Liguilla, estar dentro de los ocho mejores todo el tiempo… tener la oportunidad de estar participando en torneos internacionales… y el tercero es que nos compitamos en el mejor proyecto de femenil en América Latina”.
Uno de los pasos en la evaluación del equipo fue el amistoso ante la Selección de Venezuela, el cual sirvió como parámetro deportivo. “Nos pareció una buena plataforma para medirnos y ver dónde estamos parados… y creo que nos ponen un buen contexto ahorita”.
Pons también habla sobre la importancia de consolidar identidad con la afición, especialmente tras establecerse en Morelos como sede. “Tener una casa formalizaba mucho el proyecto… creo que el balance es positivo y va al alza. Tener una casa es dar sentido de pertenencia”.
En lo deportivo, Cruz Azul Femenil apuesta por la innovación táctica. La directora explicó que el equipo ha comenzado a implementar variantes como la línea de tres defensas, poco común en la Liga mexicana. “Eso en el femenil no se había visto… nos pone en una posición de un futbol mucho más internacional, más europeo”.
Incluso, mencionó referencias del futbol internacional para ilustrar esta evolución: “tenemos un Chelsea que juega bastante con eso, tenemos un Manchester que juega con eso…”.
A menos de un año desde que asumió la dirección deportiva, La Máquina trabaja en consolidar una base sólida que le permita competir en lo más alto y sostener un proyecto con ambición de protagonismo.