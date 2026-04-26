Enzo Fernández cita al Chelsea con el City en la final de la FA Cup
Un solitario gol del argentino Enzo Fernández permitió al Chelsea derrotar 1-0 al Leeds United este domingo en la segunda semifinal de la Copa de Inglaterra y avanzar a una final donde tendrá como rival al Manchester City.
El pulso decisivo por el trofeo será el 16 de mayo en Wembley, el mítico estadio londinense en el que se han jugado este fin de semana las dos semifinales. El sábado, el City había remontado en los minutos finales para ganar 2-1 al Southampton, de la segunda división, en la primera semifinal.
Para el Chelsea será su primera final de la insigne FA Cup desde 2022, cuando perdió ante el Liverpool.
El Manchester City, por contra, es una presencia fija en los últimos años y jugará su cuarta final seguida en el torneo. Ganó la de 2023 y perdió luego en 2024 y 2025.
El partido de este domingo no llegaba precisamente en el mejor momento anímico para el Chelsea, en plena crisis de resultados y solo cuatro días después del despido de su entrenador Liam Rosenior, que será reemplazado hasta el final de curso por el interino Calum McFarlane.
Un título en la competición de clubes de fútbol más antigua del mundo podría ser más que un consuelo para los Blues ya que además ofrece un boleto a la próxima Europa League, algo que los londinenses no tienen asegurado en la Premier League.
El campeón del Mundial de Clubes del año pasado es ahora apenas octavos en la clasificación de la liga inglesa, después de una racha catastrófica de cinco derrotas seguidas (sin marcar goles, además), algo que terminó siendo letal para Rosenior.
En el duelo de este domingo ante 82.500 hinchas en Wembley, todo se decidió con un gol de cabeza de Enzo Fernández, que remató a la red un centro de su compañero Pedro Neto en el 23.
AFP