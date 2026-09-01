Enzo Fernández completa la revolución de 370 millones del Manchester City
Manchester City anunció la llegada de Enzo Fernández, con lo que completó el gastó de 370 millones de euros, al sumarse a Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi para reconstruir por completo su mediocampo. El argentino será la pieza más costosa de esa revolución después del acuerdo alcanzado con el Chelsea por 125 millones de libras fijas, cifra que iguala el récord de transferencia del futbol británico. Solo restan el reconocimiento médico, la firma y el anuncio oficial.
El campeón del mundo no llega como una contratación aislada. Su fichaje completa la reconstrucción que el City emprendió después de las salidas de Rodri al Barcelona, Tijjani Reijnders a Al-Qadsiah y Nico González al Newcastle. El club respondió con Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y ahora Enzo, tres futbolistas que representan el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes de Enzo Maresca.
Enzo Fernández y el último gasto del Manchester City
El tamaño de la inversión revela la importancia de ese cambio. El City destinó cerca de 137 millones de euros al fichaje de Anderson, acordó alrededor de 95 millones fijos más cinco en variables por Bouaddi y pagará una cifra equivalente a unos 140 millones por Fernández. El desembolso fijo por los tres supera los 370 millones de euros, una cantidad extraordinaria incluso para un equipo acostumbrado a competir por los jugadores más cotizados del mercado.
Enzo no llega para imitar por sí solo a Rodri. El City eligió una solución colectiva para sustituir la influencia del español. Bouaddi puede ofrecer equilibrio y control desde la base; Anderson aporta recorrido, intensidad y experiencia en la Premier League; mientras que Fernández tiene la capacidad para organizar los ataques, superar líneas con el pase y aparecer cerca del área. Maresca contará con perfiles distintos para construir un mediocampo menos dependiente de un solo jugador.
El reencuentro con el entrenador italiano explica buena parte de la operación. Ambos coincidieron en el Chelsea y Maresca encontró una función que aprovechó las dos versiones del argentino. Con el balón, Enzo ocupó posiciones adelantadas y tuvo mayor libertad para llegar al área. Sin él, retrocedió junto a Moisés Caicedo para participar en la recuperación y en la salida del equipo. Esa transformación lo alejó de la imagen de un mediocampista exclusivamente organizador.
Los números confirmaron su evolución. Fernández disputó 54 partidos durante la temporada 2025-26, marcó 15 goles y entregó siete asistencias. Terminó como el segundo máximo anotador del Chelsea en todas las competiciones y alcanzó su partido número 50 como capitán del club. Su crecimiento ofensivo le permitió convertirse también en el argentino con más goles en la historia de la institución, con 31.
Ese rendimiento convenció al City de realizar la mayor inversión de su reconstrucción. Maresca no solo recibe a un futbolista que conoce su sistema, sino a un mediocampista de 25 años que ya superó el proceso de adaptación a la Premier League. En un plantel con varias piezas nuevas, esa experiencia puede reducir el tiempo que necesita el equipo para encontrar funcionamiento y estabilidad.
La trayectoria de Enzo explica también el precio. River Plate lo formó, Defensa y Justicia aceleró su desarrollo y Benfica lo llevó a Europa. Su actuación con Argentina en Qatar 2022, donde conquistó la Copa del Mundo y recibió el premio al mejor jugador joven del torneo, disparó definitivamente su valor. El Chelsea pagó 106.8 millones de libras por él en enero de 2023, cifra que entonces estableció un récord en el futbol británico.
Tres años y medio después, el conjunto londinense recuperará aquella inversión y recibirá alrededor de 18 millones de libras adicionales. Sin embargo, la salida representa mucho más que una operación financiera. El Chelsea pierde a uno de sus capitanes, a su segundo máximo goleador de la última temporada y a la pieza que formaba, junto con Caicedo, la base de su proyecto deportivo.
Para el City, el fichaje marca el cierre de una era y el comienzo de otra. El equipo que dominó Inglaterra con Rodri como eje ahora tendrá un mediocampo casi completamente nuevo. Anderson, Bouaddi y Fernández deberán construir en pocos meses las asociaciones que el antiguo bloque desarrolló durante varias temporadas.
La cifra convertirá cada actuación de Enzo en objeto de análisis, pero el argentino llega en el momento más completo de su carrera. Ya no es únicamente el joven campeón mundial que sorprendió en Benfica ni el fichaje que aterrizó en Londres con el peso de un récord. Ahora es un capitán con experiencia en Inglaterra, capacidad goleadora y conocimiento previo del entrenador que dirigirá su nueva etapa.
Manchester City no solo compró a uno de los mediocampistas más valiosos del mundo. Pagó por el futbolista que Maresca considera capaz de conectar todas las partes de su nuevo proyecto. Enzo Fernández será el rostro de una reconstrucción de más de 370 millones de euros y la pieza sobre la cual el City intentará recuperar el control que definió sus mejores años.