Enzo Fernández vuelve al Chelsea entre abucheos y dudas sobre su futuro
Enzo Fernández volvió a Stamford Bridge después del Mundial 2026 y se encontró con una recepción incómoda. Un sector de los aficionados del Chelsea lo abucheó cuando ingresó desde el banquillo durante la victoria 3-1 sobre la Real Sociedad, en el último amistoso de pretemporada de los Blues.
El argentino entró al minuto 62 en lugar de Reece James y recibió una mezcla de silbidos y aplausos. La reacción estuvo relacionada con la incertidumbre alrededor de su futuro después de que, al final de la temporada pasada, dejara abierta públicamente la posibilidad de abandonar el club.
La situación se convirtió en uno de los principales temas del verano del Chelsea. El club ha situado su valoración alrededor de 120 millones de libras, una cifra que hasta ahora ha frenado una posible salida.
El Manchester City apareció entre los equipos vinculados con el mediocampista, especialmente ante la posibilidad de una salida de Rodri, aunque el plazo establecido por el Chelsea para recibir una propuesta formal terminó sin que llegara una oferta que cumpliera con sus condiciones.
Una relación tensa con parte de Stamford Bridge
Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023 después de conquistar el Mundial de Qatar con Argentina y rápidamente se convirtió en una de las inversiones más importantes en la historia del club.
Su peso dentro del equipo creció hasta asumir responsabilidades de liderazgo, pero su deseo de explorar una salida durante este verano generó malestar entre parte de la afición.
La reacción de este sábado reflejó esa división. Mientras algunos aficionados lo abuchearon al entrar, otro sector respondió con aplausos y muestras de apoyo. Fernández terminó además portando el brazalete de capitán durante el encuentro.
El mediocampista tiene todavía un contrato largo con el Chelsea y, salvo que aparezca una propuesta cercana a la valoración establecida por el club, su permanencia continúa siendo una posibilidad real.
Del Mundial a un futuro todavía incierto
El amistoso también representó el regreso de Fernández con el Chelsea después de un Mundial 2026 en el que tuvo un papel importante con Argentina.
El mediocampista marcó durante la remontada ante Inglaterra en las semifinales, pero su torneo terminó de manera amarga al ser expulsado en la final que la Albiceleste perdió frente a España.
Su futuro volvió entonces a convertirse en tema central. El Real Madrid también había sido relacionado previamente con el argentino, aunque el club español descartó públicamente avanzar por su fichaje, mientras el Manchester City surgió posteriormente como una posible alternativa.
Por ahora, el escenario sigue abierto: el Chelsea quiere retenerlo si nadie alcanza su precio, mientras Fernández afronta una nueva temporada con una relación todavía por recomponer con una parte de Stamford Bridge.
El Chelsea gana en el estreno de Morgan Rogers
La tensión alrededor de Fernández no impidió que el Chelsea cerrara la pretemporada con una victoria.
Morgan Rogers, uno de los grandes fichajes del club para la nueva campaña, marcó en su primer partido en Stamford Bridge y adelantó a los Blues. La Real Sociedad empató antes del descanso mediante Jon Aramburu.
En la segunda mitad, João Pedro decidió el encuentro con un doblete para colocar el 3-1 definitivo y permitir que el equipo de Xabi Alonso terminara su preparación con una victoria antes del inicio de la Premier League.
El resultado dejó buenas señales futbolísticas para el Chelsea, pero también una imagen que resume uno de sus principales asuntos pendientes antes del cierre del mercado: Enzo Fernández sigue siendo jugador de los Blues, aunque no toda Stamford Bridge parece haber olvidado sus intenciones de marcharse.