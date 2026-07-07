Épica en Atlanta, Argentina resucita ante Egipto y avanza a cuartos de final

¡ARGENTINA A CUARTOS DE FINAL! ¡REMONTARON DE MANERA ÉPICA!🇦🇷🔥 #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/ZK7PfkhTxz