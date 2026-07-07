Épica en Atlanta, Argentina resucita ante Egipto y avanza a cuartos de final
La épica resurgió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En un desenlace frenético, la selección de Argentina consumó una remontada providencial para vencer 3-2 a Egipto y sellar su pasaporte a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
El combinado albiceleste, al borde del abismo tras una desventaja de dos goles, apeló a la estirpe de campeón en la recta final del cotejo para pulverizar el sueño africano.
Durante gran parte del encuentro, la escuadra norteafricana impuso condiciones con un rigor táctico inquebrantable. Yasser Ibrahim inauguró el marcador a los 15 minutos mediante un testarazo inapelable, situación que sembró el desconcierto en las filas sudamericanas.
La zozobra argentina alcanzó su punto álgido cuando Lionel Messi erró un penal, atajado magistralmente por Mostafa Shobeir. Posteriormente, a los 67 minutos, un letal contragolpe culminado por Ziko amplió la ventaja egipcia, un golpe que parecía lapidario.
Con el reloj en contra y la eliminación a escasos minutos, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni gestó una rebelión indómita.
El punto de inflexión cristalizó a los 79 minutos, momento en que Cristian Romero conectó un certero remate de cabeza tras una precisa asistencia de Messi. Esa anotación revivió el ímpetu albiceleste y resquebrajó la muralla defensiva de los Faraones, quienes extraviaron por completo la brújula del partido.
La inercia del juego cambió drásticamente, asfixiada la zaga egipcia ante el asedio incesante de su rival. Cuatro minutos después del descuento, la paridad regresó al marcador por conducto del propio Lionel Messi. Tras una serie de rebotes en el área y una asistencia inmejorable de Gonzalo Montiel, el astro rosarino apareció oportuno para fulminar la red y desatar el paroxismo en las gradas.
El corolario de esta proeza se materializó en el tiempo de compensación, específicamente en el minuto 92. Una transición fulgurante liderada por Lautaro Martínez culminó con un centro medido para Enzo Fernández, quien batió al arquero africano con un soberbio frentazo.
Argentina sobrevivió a su propia debacle inicial y ratifica su jerarquía en el torneo, mientras que Egipto se despide con un sabor acíbar tras rozar la gloria histórica.