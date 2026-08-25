Eran pocas y ya son menos: presencia de DT’s mujeres en Liga MX Femenil perdió fuerza
Pese a que las mujeres entrenadoras han mostrado capacidad, en los últimos tres años la presencia de directoras técnicas en los banquillos de la Liga MX Femenil cayó un 44% respecto a la primera época del torneo, y el caso Cruz Azul de estos días es ejemplo de ello.
Cuando arrancó la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, 5 de los 12 equipos tenían a una mujer como entrenadora, señal de que la liga nacía con una apuesta real por la paridad no solo en la cancha sino también en los cuerpos técnicos.
Sin embargo, ocho años después, esa intención se fue ido diluyendo torneo a torneo hasta llegar a un mínimo histórico, pues en el Clausura 2025, solo una entrenadora comenzó el torneo dirigiendo en la primera división del futbol femenil mexicano.
De casi 5 entrenadoras a apenas 2 como promedio
Entre el Apertura 2017 y el Apertura 2022, los primeros once torneos de la liga, el promedio fue de 4.7 entrenadoras por torneo, con un pico que llegó en el Apertura 2021, con seis directoras técnicas simultáneas. Pero desde el Clausura 2023 hasta hoy ese promedio cayó a apenas 2.6 y lo sucedido en el Cruz Azul Femenil lo confirma.
El torneo lo inició Israel del Real, pero fue despedido después de que el equipo perdiera 10-0 en la Jornada 2. Como interina quedó Guadalupe Worbis, quien ya cuenta con una trayectoria larga en los banquillos de Liga Femenil. Pero a pesar de que esta entrenadora ganó un partido y perdió otro, la directiva solo le dio dos fechas de oportunidad porque su lugar lo ocupará Raúl “Potro” Gutiérrez, pese a su nula experiencia en el futbol femenil.
Con ello, en el actual Apertura 2026 vuelve a tener a solo dos entrenadoras entre los 18 equipos, Amandine Miquel, con Rayadas, y Pamela Conti, con Querétaro. El 2.6 por ciento de entrenadoras por torneo que se ha dado desde hace tres años representa que la reducción de mujeres en el banquillo ha sido del 44%, casi la mitad, en comparación con la primera época del torneo femenino.
El Clausura 2025, con Amelia Valverde como única representante en Rayadas, marcó el punto más bajo de la historia de la liga, cuya caída en este rubro no ha sido gradual, ya que hubo un quiebre evidente a partir del Apertura 2023, cuando la cifra bajó de 5 a 2 de un torneo al siguiente y nunca volvió a recuperarse. Lo que antes era la norma, cuatro o cinco entrenadoras por torneo, hoy es la excepción.
América y Chivas, entre los que no han tenido DT's mujeres
Una de las entrenadoras que más años pasó en la Liga MX Femenil, como entrenadora y directiva, Eva Espejo, señaló hace tiempo que la cantera de DT's mujeres en México es muy pequeña y que de su generación en la Escuela Nacional de Directores Técnicos eran 50 alumnos y solo tres mujeres.
De cualquier modo, solo un puñado de clubes ha apostado de manera consistente por entrenadoras. Rayadas encabeza la lista con presencia femenina en el banquillo en diez de los diecinueve torneos disputados, seguida de Pumas con siete y FC Juárez y Querétaro con cinco cada uno. Pachuca y Necaxa también aparecen de forma recurrente.
Del otro lado, hay clubes que nunca han tenido una mujer como directora técnica en primera división. Curiosamente, se trata de los equipos más importantes en México, América y Chivas, además de San Luis, si bien al menos el Rebaño ha mantenido como directora deportiva a Nelly Simón desde hace siete años.
La ironía es que los resultados no avalan el argumento de que las entrenadoras no funcionan. Eva Espejo ganó el Apertura 2021 con Rayadas. Amelia Valverde llegó a la final del Clausura 2024 y del Apertura 2024 con el mismo club. Milagros Martínez construyó uno de los proyectos más sólidos de FC Juárez durante varios torneos. Es decir que los títulos y las finales están ahí, pero aun así la tendencia va en sentido contrario.
“Todos los días de una u otra manera pareciera que todavía no tenemos un lugar hecho, pareciera que todavía no somos, nos tratan a veces como amateurs cuando ya somos profesionales (…)”, aseguró Espejo en marzo del año pasado a N+.
“(Debemos) generar contextos enriquecedores para que las mujeres, no solamente las jugadoras, sino las mujeres que nos dedicamos a esta industria, podamos seguir avanzando y haciendo que todas nuestras capacidades brillen en todo su esplendor.