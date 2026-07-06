Escándalo en el Mundial 2026, ¿Por qué la FIFA suspendió la expulsión de Balogun tras la llamada de Trump?
El Mundial 2026 ha quedado marcado por una controversia histórica que trasciende el terreno de juego, el Balogun-Gate.
La crisis institucional estalló cuando la FIFA, tras la presión directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante llamadas a Gianni Infantino, aplicó de forma excepcional el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender el castigo por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun.
Esta decisión inédita a mitad del torneo provocó un choque frontal de FIFA con la federación de Bélgica ante una evidente injerencia política que vulnera los propios estatutos del organismo.
El indulto ha erosionado la credibilidad del ente rector y ha sentado un peligroso precedente que ya motivó a otras potencias, como Francia, a exigir la anulación de amonestaciones para sus jugadores.
La falta que le valió la roja a Belogun
El 1 de julio de 2026, durante el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, Folarin Balogun fue expulsado en el minuto 64.
Tras una revisión solicitada por el VAR, el árbitro Raphael Claus rectificó su decisión inicial y le mostró la tarjeta roja directa luego de que el delantero estadounidense pisara el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic de forma aparatosa.
Según dicta el Artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva de forma automática una inhabilitación para el siguiente partido oficial, lo que dejaba a la estrella de Estados Unidos fuera del crucial duelo de octavos de final contra Bélgica.
En un giro sorpresivo, la FIFA anunció la habilitación de Balogun a escasas horas del encuentro contra Bélgica.
Jurídicamente, el organismo no anuló la tarjeta roja, sino que aplicó de manera excepcional el Artículo 27 de su Código Disciplinario.
Esta normativa faculta a los órganos judiciales de la FIFA a suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria, sometiendo al jugador a un período de prueba de entre uno y cuatro años.
A Balogun se le impuso un período de prueba de un año; si comete una infracción de gravedad similar en ese lapso, la suspensión original se reactivará y se sumará a las nuevas sanciones.
Injerencia política, las declaraciones de Donald Trump y Gianni Infantino
La decisión disciplinaria desató un escándalo diplomático cuando se hizo evidente la injerencia del presidente de Estados Unidos.
Donald Trump celebró la resolución inicialmente en su plataforma Truth Social, agradeciendo a la FIFA por "revertir una gran injusticia".
Posteriormente, desde el Despacho Oval, Trump confirmó haber llamado al presidente de la FIFA para solicitar una revisión del caso, argumentando: "Pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron... lo único que hice fue pedir una revisión, porque no creía que fuera falta". Trump también cuestionó el profesionalismo del árbitro y señaló que sería "muy injusto" dejar fuera al mejor jugador del equipo.
Ante la intensa presión mediática, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial a través de la plataforma FIFA Media. Infantino reconoció abiertamente haber sostenido la llamada con Donald Trump, pero se escudó en la separación de poderes, insistiendo en que los órganos judiciales de la FIFA son estrictamente independientes y operan de manera autónoma basándose en el Código Disciplinario sin interferencia externa.
El reglamento de la FIFA sobre la interferencia gubernamental
Esta admisión ha reavivado el escrutinio sobre las propias reglas de la FIFA.
Los Estatutos de la institución establecen una política de tolerancia cero frente a la intromisión política. Específicamente, el Artículo 2 (apartado 2) y el Artículo 15 (apartado c) dictaminan que las asociaciones miembro deben operar de forma independiente y evitar cualquier forma de interferencia gubernamental.
Históricamente, la violación de este principio conlleva el castigo de suspensión o descalificación inmediata del país implicado, que impide a sus selecciones y clubes participar en competiciones internacionales, como ocurrió previamente con federaciones como India o Zimbabue.
El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticó fuertemente a Infantino en la red social X, sentenciando que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas", sino mediante evidencias y organismos independientes, y advirtió que el futbol "nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político".
La reacción de las federaciones y el nuevo Caso Olise
La amnistía a Balogun causó un profundo rechazo institucional. La Real Federación Belga de Futbol se declaró "asombrada" por lo que consideraron una violación directa a las normas de competición de la Copa del Mundo y presentó un recurso exigiendo explicaciones.
Sin embargo, la Comisión de Apelación de la FIFA rechazó rápidamente la queja declarándola "inadmisible", bajo el argumento técnico de que Bélgica no era parte formal del procedimiento disciplinario y carecía de legitimidad legal para apelar la decisión.
Al mismo tiempo, la UEFA emitió un severo comunicado en el que acusó a la FIFA de haber "cruzado una línea roja". El organismo europeo catalogó la resolución de "inédita, incomprensible e injustificable", advirtiendo que la flexibilización de sanciones a mitad de un torneo socava drásticamente la igualdad, la integridad y la credibilidad del deporte.
El fallo a favor de Estados Unidos ya ha provocado un efecto dominó, animando a otras federaciones a litigar decisiones del campo de juego.
Impulsada por este precedente, la Federación Francesa de Futbol elaboró una solicitud formal para que la FIFA anule una tarjeta amarilla mostrada a su mediocampista Michael Olise durante el partido de octavos de final contra Paraguay.
Los franceses alegan un error arbitral basado en la exageración y simulación del paraguayo Matías Galarza, y buscan limpiar el expediente de Olise, quien corre el riesgo de perderse una hipotética semifinal si recibe una nueva amonestación.
Aunque Francia intenta desligar su apelación del caso estadounidense, el mundo del futbol observa de cerca si la FIFA cederá nuevamente a las demandas de las grandes potencias futbolísticas.