España debutó en la UEFA Nations League 2026-27 con una remontada de campeona. Ganó 3-2 a Inglaterra en Wembley con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzábal, y demostró que la generación que levantó el Mundial este verano tiene cuerda para rato.

El partido arrancó como cuento. Al minuto 2, el defensa inglés Marc Guéhi intentó una salida limpia desde el fondo, no vio a Lamine Yamal por detrás, y el extremo del Barcelona le robó el balón para definir con calma dentro del área. Wembley se quedó mudo antes de acomodarse en la butaca.

Inglaterra respondió con orgullo. Al minuto 36, Anthony Gordon empató el marcador con un remate potente, y cuatro minutos después Harry Kane completó la voltereta para mandar a los Tres Leones al descanso con ventaja de 2-1. El estadio latía otra vez.

España se fue al vestidor con una espina clavada. Ferran Torres había desperdiciado un mano a mano clarísimo al minuto 16, tras un robo del propio Lamine Yamal y un pase filtrado de Rodri Hernández. El propio Yamal también dejó pasar otra oportunidad frente al arquero James Trafford. La cuenta pudo ser muy distinta al descanso.

Luis de la Fuente movió el banco en la segunda parte y ahí giró todo. Al minuto 61, Álex Baena, que acababa de entrar por Fabián Ruiz, sacó un derechazo desde el borde del área que se coló al fondo del arco de Trafford. 2-2 y Wembley sin ideas.

Trece minutos después llegó el golpe definitivo. Baena filtró un pase de bisturí para Mikel Oyarzábal, que se plantó frente a Trafford y le picó una vaselina exquisita para el 3-2. El delantero de la Real Sociedad volvió a demostrar por qué es el hombre gol de esta selección.

España se aguantó los últimos quince minutos sin sobresaltos serios y se llevó tres puntos que valen doble. La campeona del mundo mantiene su nivel en la cancha y le acaba de avisar a Europa que su banquillo es de otra dimensión.

El árbitro italiano Andrea Massa mostró amarilla a Marc Guéhi y O’Reilly por Inglaterra, y a Dani Olmo y Álex Baena por España. El próximo compromiso de La Roja en la Nations League será ante Inglaterra en el partido de vuelta, mientras que los Tres Leones visitan a República Checa el 29 de septiembre.