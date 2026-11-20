Francia y España cruzarán sus caminos otra vez en un duelo de eliminación directa. Luego de su último encuentro en el Mundial, ahora se enfrentarán por los cuartos de final de la Nations League 2026-27.

Este viernes, desde la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, se celebró el sorteo de las series de cuartos de final de dicho torneo continental. Cabe recordar que, para la asignación de partidos, los ocho clasificados fueron divididos en dos bombos, uno con los cuatro líderes de sector y otro con los segundos lugares.

* Grupo A1: Francia (1.° con 13 puntos) y Bélgica (2.° con 12 puntos)

* Grupo A2: Alemania (1.° con 11 puntos) y Países Bajos (2.° con 11 puntos)

* Grupo A3: Inglaterra (1.° con 15 puntos) y España (2.° con 15 puntos)

* Grupo A4: Portugal (1.° con 15 puntos) y Noruega (2.° con 9 puntos)

Así quedaron los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27

Los duelos se disputarán a ida y vuelta. En el caso de España, la derrota en la última jornada de grupos le costó el liderato ante Inglaterra por diferencia de goles, obligándola a enfrentarse ante otra potencia como los galos:

* España (2° del A3) vs. Francia (1° del A1) | Ida: 25 de marzo 2027 / Vuelta: 28 de marzo 2027

* Bélgica (2° del A1) vs. Alemania (1° del A2)| Ida: 25 de marzo 2027 / Vuelta: 28 de marzo 2027

* Noruega (2° del A4) vs. Inglaterra (1° del A3)| Ida: 27 de marzo 2027 / Vuelta: 30 de marzo 2027

* Países Bajos (2° del A2) vs. Portugal (1° del A4)| Ida: 27 de marzo 2027 / Vuelta: 30 de marzo 2027

Francia y España, con el recuerdo reciente del Mundial

Cabe señalar que galos e ibéricos se enfrentan de nuevo después del choque que tuvieron recién el pasado 14 de julio en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. En aquella ocasión, la defensa de la Roja mantuvo a raya a un ataque francés comandado por Kylian Mbappé y Michael Olise, mientras que Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron el triunfo español por 2-0.

Asimismo, se medirán por quinta ocasión en una instancia de eliminación directa en un lapso de seis años. Esto, recordando que también chocaron en las semifinales de la pasada Nations League 2024-25, donde con una feria de goles España se impuso por 5-4, en las semifinales de la Eurocopa de 2021, donde una vez más la Roja ganó por 2-1, y en la final de la Nations League 2020-21, el único triunfo francés en este periodo de la rivalidad por 1-2.

Además, España domina también en el historial completo, ya que en 39 encuentros suma 19 triunfos, 7 empates y solo 13 derrotas ante los galos.