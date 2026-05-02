España y Negrete ven a Pumas con garra y ventaja rumbo a Liguilla, pero señalan deuda en cantera
Los Pumas vuelven a competir como los Pumas. Garra, orden y un equipo que mantiene ventajas en largos tramos de los partidos. En eso coinciden Miguel España y Manuel Negrete, dos referentes históricos del club y mundialistas en 1986, al analizar el momento del líder del Clausura 2026 de cara a la Liguilla.
“Es un equipo que ha ido de menos a más, cerró muy bien y eso en Liguilla es clave. Tiene garra, dinámica y varias formas de jugar. El equipo tiene gol, juega con varios atacantes y sabe manejar los partidos; el trabajo en equipo es lo que saca adelante a Pumas”, explicó España, campeón con Pumas en 1990-91 y capitán durante una de sus etapas más consistentes, a Sports Illustrated México.
Su análisis tiene base en los datos del equipo en la fase regular del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez firmó el mejor torneo corto de su historia en el formato de 17 jornadas con 36 puntos, terminó como líder y fue la mejor ofensiva (34 goles).
Llegó ahí, luego de que el proceso de Juárez pasó de la duda tras la eliminación en la primera ronda de la Concachampions a cerrar con ocho partidos sin perder y sin salir de los cinco mejores clasificados desde la Jornada 9.
España resalta este cambio que tuvo la gestión de Efraín: “Al principio le costó, pero fue encontrando las mejores posiciones para sus jugadores, moviendo piezas y hoy tiene un equipo que hace goles, que se defiende y que se ve como solido candidato. Eso es lo que necesita un equipo que quiere competir por el título”, apuntó el también ex entrenador de Pumas.
A inicios de febrero, tras la eliminación en Concachampions, Efraín Juárez estaba cerca de salir. Dos meses después, el equipo llega como líder a la fase final y con una base definida.
La “garra puma” no aparece solo en el discurso, sino en los datos: 88 centros acertados, 97 remates de cabeza en el área rival y un equipo que resuelve desde la insistencia, no desde la posesión.
Negrete, autor del histórico gol de tijera en México 86 y uno de los máximos referentes ofensivos en la historia del club, coincide en el fondo, pero marca distancia en la forma.
“Me gusta que gane y tiene esa garra que se identifica con la gente, pero no es un fútbol espectacular. Son goles que vienen de de errores, no de jugadas brillantes como antes”, señaló.
Además, el equipo depende mucho de su arquero Keylor Navas, quien evitó 6.10 goles, la cifra más alta del torneo, con siete porterías en cero y 73 atajadas. Cuando Pumas se equivoca , su portero corrige.
También hay una ventaja competitiva rumbo a la Liguilla. Pumas mantiene prácticamente intacta su estructura, a diferencia de otros contendientes que pierden piezas clave. Solo pierde a Guillermo “Memo” Martínez, delantero suplente.
En contraste, Chivas, sublíder del torneo, cede a cinco titulares rumbo a selección, mientras que Toluca, bicampeón, pierde a dos piezas de su base. No es un detalle menor en una Liguilla de márgenes cortos.
“Pumas no le mueve tanto y eso es ventaja, porque el equipo viene trabajando bien, está cerrando fuerte y además va a terminar todas las series en casa”, dijo España.
Negrete llevó la discusión a otro punto, más estructural: “Los que somos de casa no estamos tan de acuerdo con la compra de tantos jugadores de fuera. Nos gustaría ver más canteranos como antes. Se ha trabajado, pero creo que han faltado oportunidades; si no se las das, nunca van a aparecer”, advirtió.
Pumas llega a su primera serie de Liguilla ante el América con récord, liderato y portero diferencial. Llega completo cuando otros no. Tal vez el diferencial que necesitarán para obtener su primer trofeo desde 2011.