Está de regreso: Rodrigo Huescas vuelve a jugar tras un año inactivo por lesión

Rodrigo Huescas, después de un año de espera y un largo proceso de recuperación, por fin pudo volver a las canchas. El lateral mexicano de 23 años volvió a tener actividad en Europa con el Copenhague en un partido amistoso frente al Hamburgo.

El encuentro se celebró este domingo 4 de octubre. En plena fecha FIFA, tanto el cuadro danés como el alemán aprovecharon el parón de selecciones para disputar un juego de preparación y no perder ritmo competitivo de cara al regreso de sus torneos oficiales.

Lo que llamó la atención para el futbol mexicano fue que Huescas saltó como titular para este compromiso. Cabe recordar que el canterano celeste, tras una severa lesión en la rodilla derecha, había quedado fuera de toda actividad desde 2025. No fue sino hasta el mes de septiembre de este año que finalmente se reportó que de a poco se reincorporaba a los entrenamientos al parejo de sus compañeros.

Y aunque no pudo evitar la derrota de su equipo por 0-2, el regreso del carrilero azteca representa una gran noticia tanto para el conjunto nórdico, como para Rafa Márquez, que podrá tener ahora una opción más para la lateral en futuras convocatorias con el Tricolor.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Rodrigo Huescas?

La última vez que Huescas había pisado una cancha data del 1 de octubre, pero de 2025. En aquella ocasión, el mexicano disputó un partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Qarabağ FK. Sin embargo, a los 15 minutos de ese encuentro tuvo que salir de cambio tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior.

La gravedad de la lesión requirió intervención quirúrgica y un periodo de rehabilitación de 12 meses. Esta situación, a la postre, le costó perderse la oportunidad de pelear por un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

¿Qué viene para el Copenhague y Rodrigo Huescas?

Una vez concluida la fecha FIFA, el Copenhague reanudará su participación en la Superliga Danesa enfrentando al Midtjylland el próximo domingo 11 de octubre. Se trata de un duelo de alta relevancia en la lucha por el título, ya que el Copenhague marcha como líder con 24 puntos, mientras que el Midtjylland lo escolta en el segundo sitio con 19 unidades.

Además, solo unos días después, el equipo de la capital de Dinamarca se medirá ante el Sporting de Braga de Portugal en la Conference League. Ambos compromisos podrían significar el retorno formal de Rodrigo Huescas a las competencias oficiales.