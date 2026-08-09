Estados Unidos busca ser el nuevo Gigante de la Concacaf, empezando por la Sub-20
México se ha colocado como el más ganador del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Sin embargo, es Estados Unidos quien ha dominado este certamen juvenil durante la última época. Por ello, el Tricolor buscará recuperar su legado cuando se mida a sus vecinos del norte en la gran final de esta justa.
La rivalidad entre México y Estados Unidos vivirá una nueva batalla en el deporte, ahora en las categorías de desarrollo del fútbol. Este domingo 9 de agosto, a las 17:00 horas, el Estadio Azteca será testigo del duelo que definirá al mejor semillero de futbolistas de la confederación.
El peso del legado azteca frente al impulso estadounidense
Desde la primera edición del evento en 1962, México se ha coronado en un total de 14 ocasiones. Nadie más que el Tricolor ha conquistado más victorias en este certamen.
Sin embargo, su dominio ha sufrido un revés en los últimos años. Y es que Estados Unidos se coloca como la segunda potencia con tres títulos. Si bien la distancia todavía es grande frente al Tricolor, lo que destaca es que todas sus coronaciones se han dado dentro de los últimos nueve años.
De hecho, la escuadra de Las Barras y las Estrellas, ha ganado tres de los últimos cuatros torneos Sub-20 de la Concacaf. Incluso, entre 2017, 2018 y 2022 conquistó el tricampeonato de forma consecutiva.
Si bien México pudo frenar esa inercia al erigirse como el vigente campeón de 2024, Estados Unidos busca retomar el trono y demostrar que el cambio de estafeta en el fútbol de la región es una realidad, partiendo desde las juveniles.
Así han sido las finales entre México y Estados Unidos Sub-20
A pesar del dominio estadounidense en el torneo en tiempos recientes, México tiene una estadística a su favor para esta nueva final. Y es que, a lo largo de la historia del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, México y Estados Unidos se han enfrentado en cuatro ocasiones en la disputa por la corona, de las cuales el Tricolor salió victorioso en tres. Esto le da confianza, al menos en la parte numérica, para salir en busca de seguir agrandando la cifra.
- Concacaf Sub-20 | Final 1980: México 2-0 Estados Unidos
- Concacaf Sub-20 | Final 2013: México 3-1 Estados Unidos
- Concacaf Sub-20 | Final 2018: Estados Unidos 2-0 México
- Concacaf Sub-20 | Final 2024: México 2-1 Estados Unidos
- Concacaf Sub-20 | Final 2026: México vs. Estados Unidos (por disputarse)