Estados Unidos vence 2-0 a Australia y sella su boleto a dieciseisavos de final del Mundial 2026
La selección de Estados Unidos aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer este viernes por 2-0 a Australia en Seattle. Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y garantizó su presencia en la siguiente fase de forma anticipada.
El marcador se abrió en el minuto 11 debido a un gol en propia puerta del defensor australiano Cameron Burgess. El zaguero desvió el balón hacia su arco cuando intentaba interceptar un centro enviado por el delantero Folarin Balogun, lo que otorgó la ventaja inicial al conjunto norteamericano.
Antes de concluir la primera mitad, en el minuto 43, Alex Freeman amplió la diferencia para los locales. Freeman aprovechó un rebote dentro del área chica y definió con un remate de cabeza para establecer el 2-0 definitivo, un golpe del que el conjunto australiano no consiguió reponerse en el complemento.
Este triunfo da continuidad al desempeño mostrado por el equipo estadounidense en la primera jornada, donde venció 4-1 a Paraguay. La escuadra anfitriona muestra regularidad en su rendimiento colectivo, con un balance de seis goles a favor y solo uno en contra en sus dos primeras presentaciones.
Con este marcador, Estados Unidos lidera el Grupo D con seis puntos y se convierte en la segunda selección en sellar matemáticamente su boleto a la ronda de eliminación directa, a falta de disputar el último encuentro de la fase de grupos.