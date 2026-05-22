‘Este es mi lugar’: Pep Guardiola dice adiós al City tras una década épica
Para quien ganó 20 títulos en 10 años, cualquier adiós será memorable. Y el de Pep Guardiola en el Manchester City no podía ser de otra manera, luego de que este viernes anunció mediante un emotivo video el fin de su era ahí, pese a que tenía un año más de contrato.
El catalán aseguró que no solo se sintió muy querido y se divirtió justo como lo esperaba, sino que ahora el City es “su lugar”.
Pese a su antecedente barcelonista y la gran época que forjó ahí, Guardiola se dijo enamorado de esta institución y su gente, además de que aclaró que no piensa dirigir en otro equipo en un corto plazo.
“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí”, dijo en su mensaje.
“Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.
Aunque no dio ninguna pista sobre su futuro, Guardiola se desliga del City justo previo al Mundial, pues no faltarán federaciones para las que surja como candidato una vez terminado el torneo, sobre todo porque el propio Pep ha reconocido que le gustaría dirigir una selección.
“Diez años es mucho tiempo y creo que el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo”, dijo más tarde en conferencia de prensa.
“Ha sido quizá la experiencia de mi vida; si no, no habría durado diez años. No puedo estar más agradecido por todo el amor y el cariño que he recibido”.
Guardiola, quien "solo" duró cuatro años en Barcelona y fue anunciado en el City en febrero del 2016, recordó que uno de los primeros personajes que conoció fue Noel Gallagher, el líder creativo de Oasis e irredento fanático del club, quien entrevistó al entrenador español. Antes de ello, el DT había ganado tres títulos de Bundesliga y una Champions con el Bayern Munich.
En la Premier, Guardiola llevó al City a ganar la primera Champions de su historia, la de 2023 en Estambul, episodio que recordó en el video como uno de los picos de felicidad, pero sin dejar de mencionar las veces que sufrieron, como el fin de semana pasado en el que un empate en Bournemouth les privó de mantenerse con vida en la Liga, porque con ese resultado el Arsenal se convirtió en campeón.
De cualquier modo, se irá con el orgullo de haber ganado 6 de los 10 títulos de Premier en la historia del club, incluyendo el tetracampeonato entre 2021 y 2024.
Su último partido al frente del equipo será este domingo ante el Aston Villa, cuando la directiva y la afición le organizarán un homenaje y celebración especial, pues renombrarán una de las tribunas en su honor.