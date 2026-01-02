Europa como examen final: los mexicanos que cargan a la selección rumbo al Mundial 2026
México ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo de 2026 por su condición de anfitrión, pero eso no elimina la discusión principal: el nivel futbolístico todavía no convence. La selección cerró el año con dos títulos oficiales, la Copa Oro y la Concacaf Nations League, logros que devolvieron confianza y trofeos, pero que no alcanzaron para disipar las dudas de fondo. El equipo ganó en la región, sí, aunque el funcionamiento colectivo dejó más preguntas que certezas ante la exigencia que representa un Mundial en casa.
Esa contradicción marca todo el proceso. México compite y domina en Concacaf, pero el reto de 2026 no se juega solo contra rivales del área. Por eso, la atención se centra cada vez más en los futbolistas que militan en Europa. No como una solución automática, sino como el punto de referencia más cercano al nivel que exige una Copa del Mundo.
El nombre que encabeza cualquier conversación es Santiago Giménez, hoy en el AC Milan. Su llegada a la Serie A elevó su exposición y también la presión. México necesita gol y presencia en el área, dos carencias recurrentes en los últimos procesos mundialistas. Su lugar rumbo a 2026 depende de algo muy concreto: continuidad y efectividad en un entorno donde cada error se castiga.
En el medio campo, Edson Álvarez representa el equilibrio que la selección busca desde hace años. Tras su paso por Inglaterra y su llegada al futbol turco, su valor para México no se mide por el club, sino por el rol. Orden, recuperación y liderazgo lo mantienen como una pieza casi obligada, siempre que sostenga ritmo competitivo y minutos constantes.
La defensa ofrece uno de los escenarios más claros. Johan Vásquez se consolidó en el Genoa como titular y referente. Su regularidad en Serie A lo coloca entre los perfiles más confiables del proceso. México necesita centrales con lectura, temple y continuidad, y su caso cumple con esos requisitos.
Distinto es el panorama de César Montes, quien milita en Rusia. Su presencia en selección sigue abierta, pero su convocatoria dependerá de rendimiento sostenido y nivel competitivo. Para el cuerpo técnico, su juego aéreo y experiencia pesan, aunque el contexto de liga siempre entra en la evaluación.
En una zona donde México suele alternar opciones aparece Orbelín Pineda, con un papel importante en el AEK Atenas. Su lectura de juego y manejo del balón lo mantienen cerca de selección, aunque su lugar no está asegurado por la competencia interna en el medio campo.
En ataque, el caso de Raúl Jiménez se mueve entre experiencia y presente. En el Fulham, su rol es más puntual que protagónico. Para México, su valor pasa por el liderazgo y la capacidad de responder en momentos específicos, siempre que la salud acompañe.
La portería abre otro debate. Guillermo Ochoa mantiene su carrera en Europa y su figura divide opiniones. La experiencia pesa, pero el Mundial exige nivel actual. La decisión final responderá a rendimiento, no a historia.
El escenario más incierto es el de Luis Chávez, quien enfrenta un proceso de recuperación tras una lesión grave. Su calidad no se discute, pero el tiempo marca el límite. Su regreso competitivo será clave para saber si puede llegar en plenitud a 2026.
Todo este panorama explica por qué los títulos recientes no bastan para convencer. México ganó la Copa Oro y la Nations League, pero el funcionamiento colectivo dejó sensaciones irregulares. La selección compite bien en su región, aunque el Mundial exige un salto que todavía no se ve de forma sostenida. Ahí entra Europa como examen real: ritmo alto, presión constante y escenarios donde no hay margen para esconder carencias.
México ya está en el Mundial. Ahora debe construir un equipo que esté a la altura de jugarlo en casa. Para los futbolistas en Europa, el mensaje es directo: cada temporada cuenta, cada minuto pesa y cada decisión se evalúa. Los títulos ayudan, pero no engañan. El 2026 no se gana por invitación; se gana con nivel.