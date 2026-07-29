Europa debe responder al proyecto de FIFA sobre inversiones privadas, afirma experto en geopolítica
El proyecto de apertura a inversores privados a través de la creación de una empresa, FIFA Forward Enterprise (FEE), es "una maniobra de fuerza" que responde a una lógica "norteamericana" y solo Europa, "corazón del futbol mundial", puede contrarrestarla, dijo a la AFP el francés Jean-Baptiste Guégan, experto en geopolítica del deporte.
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Pregunta: El anuncio de este proyecto, que varias confederaciones y federaciones nacionales dicen descubrir ahora, ¿es realmente una sorpresa?
Respuesta: "Que las confederaciones no estén avisadas no es para nada una sorpresa, pero no se esperaba que se llegara tan lejos, incluso aunque desde el Premio FIFA de la Paz o todas las polémicas en torno al Mundial 2026 o el Mundial de Clubes ya nadie se sorprende de nada. Estamos ante una personificación y una confiscación del poder político en el seno de la FIFA, que se traduce en este tipo de iniciativas. Asistimos a una toma de poder que va más allá de lo que habíamos visto con Sepp Blatter (el predecesor de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA)".
P: ¿Cuáles son los puntos de este proyecto que generan dudas legales? La Unión Europea ha aludido especialmente al derecho de competencia...
R: "Es algo que se plantea, evidentemente. También va a plantear la cuestión del uso de los jugadores, de su puesta a disposición en relación a sus empleadores, que son los clubes. Eso quiere decir también que potencialmente habrá otras competiciones. Nada impediría finalmente a otros actores construir otra competición o segmentarla. Que la UE reaccione es algo bueno, lo hace desde el ángulo del derecho de la competencia. Es objetivamente una de sus pocas palancas, pero Europa tiene que usarla porque el corazón del fútbol mundial es Europa, su economía está en Europa, las principales federaciones son europeas, son las que aportan más dinero y las que generan más derechos. Desde ese ángulo es desde donde debe ejercerse la presión".
P: Más allá de la cuestión legal, entre las instancias y países que han reaccionado, muchos hablan también del aspecto ético y critican la mercantilización del fútbol...
R: "Antes de hablar de legalidad, está en efecto la cuestión de la moralidad. ¿Tiene derecho el presidente de la FIFA a hacer eso? Evidentemente, utilizará a las confederaciones para hacerlo, pero estamos ante una manera de pensar típicamente norteamericana, que no es para nada la de cómo fueron creadas las federaciones en el siglo XIX. En ese contexto, solo habrá reticencias. Pone en cuestión simple y llanamente el modelo europeo del deporte, que es el modelo que ha estructurado la FIFA y el deporte tal y como lo conocemos".
P: El interés personal de Gianni Infantino, candidato a su reelección y que podría convertirse en director general de esa nueva empresa FFE y ver sus ingresos aumentar, es también ampliamente señalado...
R: "La cuestión del interés personal de Gianni Infantino está en el corazón del problema. Hoy tenemos a un hombre que, más allá de sus sueños de grandeza y su afición a relacionarse con los poderosos, plantea auténticos problemas éticos, morales, además de legales e institucionales. Es decir, que está literalmente vendiendo a la institución al frente de la que se encuentra, el bien común que es el futbol, a actores que responden a una lógica norteamericana, una lógica de poder, aprovechando que está en el círculo cercano a Trump".
"Una osadía típica de Trump"
P: ¿La posible llegada de Joshua Kushner, cofundador del fondo de inversiones Thrive Eternal y hermano de Jared, yerno de Donald Trump, al frente del grupo de potenciales inversiones ilustra esa proximidad?
R: "El conflicto de intereses es enorme. Ver de nuevo a un Kushner al frente de un grupo de potenciales inversiones es lo mismo que cuando Gianni Infantino, antes del covid, había imaginado una super Liga Mundial con fondos japoneses, los de la SoftBank, y con fondos sauditas, los del príncipe Mohammed Ben Salman. Existe una voluntad, favorecido por la correlación de fuerzas, de aprovecharse de una situación favorable para hacerse con un bien común y sacar de él la mayor rentabilidad. Estamos llegando a un nivel de osadía típica de Donald Trump. Pero ahí la relación de fuerzas está cerca de ser una maniobra de fuerza".
P: ¿No hay riesgo de ver a esos inversores pidiendo competiciones más frecuentes, más numerosas, con más participantes u organizadas en los países de esos inversores?
R: "Los riesgos son numerosos. Están ante todo ligados a la desnaturalización de la competición, que se convertiría en un puro producto. Eso quiere decir más partidos. Se plantea la cuestión del estatus de los jugadores de las selecciones, de su remuneración exacta, de las retribuciones auténticas al conjunto de las federaciones y los mecanismos de solidaridad. ¿Qué ocurrirá con el Mundial femenino? ¿Y con otro tipo de competiciones? ¿Habrá que suprimirlas o relegarlas?"
P: Este anuncio ha generado una fuerte reacción especialmente en Europa, ¿eso puede tener un impacto sobre el proyecto?
R: "Europa es el eje del combate y, sobre todo, el eje del negocio porque es ella quien tiene el dinero. Es ella quien, incluso aunque el Golfo ponga dinero sobre la mesa, tendrá al final la capacidad de bloquear a los mejores jugadores. Las mejores ligas están en Europa. Por tanto le corresponde a la UEFA (Confederación Europea de Fútbol) moverse y la Unión Europea irá detrás". AFP