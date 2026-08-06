Europa prohíbe a las casas de apuestas patrocinar el futbol: ¿por qué México está lejos de una medida así?
Las principales ligas europeas han comenzado a prohibir que las casas de apuestas se involucren directamente en el futbol mediante el patrocinio de los clubes. Sin embargo, en México, el panorama luce lejos de llegar a algo así, con relaciones comerciales tan profundas que este negocio abarca desde los uniformes hasta la toma de decisiones ejecutivas en las altas esferas de la liga.
A partir de la temporada 2026-27, ningún equipo de la Premier League de Inglaterra podrá llevar en el frente de su camiseta de juego patrocinios relacionados con las apuestas. Lo anterior, en cumplimiento de un acuerdo firmado por la liga y los clubes en 2023.
Lo llamativo es que, en la última campaña, 11 clubes, más de la mitad del torneo, tenían como patrocinador principal a algún ente vinculado con este negocio. Entre ellos figuran Bournemouth (BJ88), Aston Villa (Betano), Brentford (Hollywoodbets), Burnley (96), Crystal Palace (NET88), Everton (Stake), Fulham (SBOBet), Nottingham Forest (Bally’s), Sunderland (W88), West Ham (Boylesports) y Wolverhampton (DEBET).
Pero Inglaterra no es el primer país en tomar esta medida. En 2018, el gobierno de Italia aprobó el Decreto Dignità, una ley que prohibió que las casas de apuestas y los juegos de azar tuvieran espacios publicitarios en el deporte. Por su parte, España replicó la iniciativa mediante el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego en 2021, eliminando esta publicidad de LaLiga. Además, otras naciones cuyo futbol ha adoptado esta postura son Países Bajos y Bélgica.
El problema de las apuestas en el futbol
La mayoría de estas prohibiciones surgen como medida preventiva contra la ludopatía entre los aficionados. Asimismo, buscan proteger a las y los menores de edad, con el objetivo de evitar que sean incitados a participar en actividades de esta índole.
Sin embargo, también derivan del fantasma del arreglo de partidos y de las redes mafiosas. Ejemplo de ello fue el escándalo que se vivió en 2009, cuando la Fiscalía de Bochum, en Alemania, y la UEFA descubrieron que cerca de 200 encuentros fueron manipulados en ligas del Viejo Continente, además de partidos de clasificación para la Europa League y la Champions League.
Otro antecedente fue el Totonero de 1980, en el que jugadores, directivos y entrenadores de la Serie A italiana fueron acusados de realizar quinielas clandestinas, acto que derivó en el descenso administrativo del AC Milan y la Lazio, así como en la inhabilitación de Paolo Rossi durante dos años.
Entre los casos más recientes se encuentra el de Sandro Tonali, futbolista italiano que en 2023 fue suspendido durante 10 meses por la FA cuando era jugador del Newcastle. Lo anterior, luego de que el organismo señalara su problema con las apuestas y lo acusara de participar en aproximadamente 50 de ellas, incluyendo partidos de su propio equipo.
En México... los casinos hasta son dueños de los equipos
Por el momento, estas restricciones se han quedado del lado europeo. En lo que respecta a América, en sus principales ligas todavía no existen leyes gubernamentales ni iniciativas de las propias federaciones para regular la presencia de las casas de apuestas en el deporte profesional.
En el caso específico de la Liga MX, actualmente todos y cada uno de los 18 clubes tienen en su uniforme algún patrocinador de este rubro. Caliente aparece como la marca con mayor presencia, con 12 clubes, seguida por PlayDoit, con dos equipos, mientras que Codere, Novibet y Sportiumbet cuentan con espacio en la indumentaria de una escuadra cada una:
- Caliente: América, Chivas, Pumas, Atlas, Santos Laguna, Toluca, Club Puebla, Xolos de Tijuana, FC Juárez, Atlético de San Luis, Querétaro y León.
- PlayDoit: Pachuca y Necaxa.
- Codere: Monterrey.
- Novibet: Cruz Azul.
- Sportiumbet: Tigres UANL.
Pero en México el tema va más allá del patrocinio, ya que incluso las casas de apuestas tienen un lugar en la junta de dueños, donde se toman las decisiones respecto al rumbo de la Liga MX, algo que complica la llegada de una medida regulatoria al balompié azteca.
Y es que Grupo Caliente, empresa dedicada a los casinos y las apuestas deportivas, es propietaria absoluta de los Xolos de Tijuana en la Primera División mexicana, así como de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX. Además, cuenta con inversiones en el futbol internacional con O'Higgins de Chile, mientras que en el baloncesto nacional posee una escuadra que lleva su propio nombre: Caliente de Durango.