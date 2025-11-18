Europa suma cinco clasificados más al Mundial 2026
La última noche de las eliminatorias europeas hacia el Mundial 2026 llegó con un pulso distinto, como si cada estadio del continente respirara a su propio ritmo mientras esperaba que los números, los goles y las decisiones terminaran por dibujar la ruta final. España, ya con un pie en la orilla, solo tenía que poner la firma. Otras cuatro selecciones, en cambio, caminaban todavía sobre un filo que podía convertir la jornada en celebración o silencio.
Cuando la noche cayó del todo, cinco equipos habían cruzado la frontera: España, Bélgica, Escocia, Austria y Suiza. Cada uno lo hizo a su manera, con su propio tono, con una historia diferente detrás del marcador.
España: el boleto que se escribió con calma
En Sevilla, la luz del estadio de La Cartuja parecía anticipar el cierre de un ciclo más que el comienzo de uno nuevo. España llegaba con la clasificación prácticamente asegurada —solo una derrota imposible por siete goles la hubiera dejado fuera—, pero aun así el partido ante Turquía se sintió como un acto final que debía cumplirse en la cancha.
El 2-2 tuvo algo de ritual: España defendió su invicto, Turquía apretó con orgullo y el público acompañó con la certeza de que el boleto ya estaba ahí, esperando ser recogido. La Roja cerró la fase con solidez, como una selección que sabe que el torneo que viene le exigirá una historia distinta.
Suiza: la clasificación sin sobresaltos
Más al norte, en el Grupo B, Suiza mantuvo el pulso de un equipo que nunca pareció perderse. El 1-1 ante Kosovo fue suficiente para amarrar el liderato, un partido jugado con la serenidad de quien ha sabido recorrer la eliminatoria con pasos medidos. Al lado, Suecia y Eslovenia entregaron un 1-1 que bajó el telón sin alterar la escena.
Suiza clasificó como quien completa un recorrido ya calculado, sin urgencia, sin dramatismo, con la característica sobriedad helvética.
Escocia: la noche que pidió coraje
En el Grupo C, la historia fue distinta. Escocia y Dinamarca entraron al césped con el conocimiento de que no había más caminos que ese: o se ganaba la noche o se aceptaba el destino del segundo puesto. El 4-2 escocés fue una mezcla de intensidad y convicción, un partido de esos que se sienten más largos que los 90 minutos reglamentarios. A ratos, parecía que la noche se movía al compás del público; después, al de los goles; siempre, al de la urgencia.
Con 13 puntos y una victoria decisiva, Escocia selló su boleto con la fuerza de un equipo que creció jornada a jornada hasta encontrar su mejor versión justo cuando más lo necesitaba.
Austria: un empate que supo a confirmación
El Grupo H tenía un guión más tenso. Austria solo necesitaba no perder para asegurar su clasificación, pero Bosnia y Herzegovina aún conservaba la esperanza de darle un vuelco al grupo.
El partido terminó 1-1, un marcador que describió con precisión el equilibrio de la noche: un duelo controlado, medido, en el que Austria no cedió al nerviosismo y mantuvo la compostura que ha marcado todo su ciclo.
En simultáneo, Rumanía despidió la fase con un rotundo 7-1 sobre San Marino, una victoria que poco modificó los destinos del grupo, pero que dejó su propia huella en la noche.
Austria vuelve al Mundial desde la estabilidad, desde un proceso que ha encontrado disciplina y madurez.
Bélgica: la goleada que despejó cualquier duda
Y en el grupo más matemático de la jornada, donde los números parecían multiplicarse con cada predicción, Bélgica decidió despejar la ecuación por la vía más contundente. El 7-0 ante Liechtenstein no dejó espacio a combinaciones improbables, ni a dramatismos tardíos. Fue un mensaje firme, casi simbólico: Bélgica quería el liderato y lo tomó.
Gales, en un intento tan valiente como insuficiente, goleó 7-1 a Macedonia del Norte, pero la diferencia seguía siendo insalvable. El grupo, tan caótico en teoría, terminó con una claridad luminosa.
Una noche que cerró caminos y abrió otros nuevos
Con los resultados de hoy, Europa sumó cinco nuevas selecciones al mapa mundialista: España, Bélgica, Escocia, Austria y Suiza. Cada una llegó por una ruta distinta: unas desde la calma, otras desde la pelea directa, otras desde la contundencia o la resistencia.
La eliminatoria europea cerró su telón. El siguiente acto será el repechaje de marzo, donde el continente terminará de escribir los nombres que faltan. Pero esta noche pertenece a quienes supieron encontrar su camino en medio de la presión, la aritmética, el ruido o el silencio: las selecciones que dieron el paso final para estar en el Mundial 2026.
RESULTADOS DE HOY
Grupo B
- Suiza (14), Kosovo (11), Eslovenia (4), Suecia (2)
- Partidos: Suecia 1-1 Eslovenia, Kosovo 1-1 Suiza
Grupo C
- Escocia (13), Dinamarca (11), , Grecia (7), Bielorrusia (2)
- Partidos: Escocia 4-2 Dinamarca, Bielorrusia 0-0 Grecia
Grupo E
- España (16), Turquía (13), Georgia (3), Bulgaria (3)
- Partidos: Bulgaria 2-1 Georgia, España 2-2 Turquía
Grupo H
- Austria (19), Bosnia y Herzegovina (17), Rumanía (13), Chipre (8), San Marino (0)
- Partidos: Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina, Rumanía 7-1 San Marino
Grupo J
- Bélgica (18), Macedonia del Norte (13), Gales (16), Kazajstán (8), Liechtenstein (0)
- Partidos: Bélgica 7-0 Liechtenstein, Gales 7-1 Macedonia del Norte