Evolución del América Femenil: de la reconstrucción a otra Final
América Femenil vuelve a instalarse en una Final y confirma una etapa de consolidación bajo el mando de Ángel Villacampa. El técnico español alcanzará su séptima Final en Liga MX Femenil, una muestra de continuidad competitiva en uno de los proyectos más sólidos del futbol mexicano.
Las Finales de Ángel Villacampa
Desde su llegada al América, Villacampa ha convertido al equipo en un contendiente permanente:
Finalista Apertura 2022
Campeonas Clausura 2023
Finalista Apertura 2023
Finalista Clausura 2024
Finalista Clausura 2025
Finalista Apertura 2025
Final Clausura 2026
La evolución del equipo también se refleja en la regularidad: América llega a dos Finales consecutivas en el último año futbolístico, consolidando una identidad reconocible y una plantilla cada vez más madura.
¿Cuáles fueron sus equipos de época?
El América campeón del Clausura 2023 marcó el inicio de esta era. Aquel equipo combinaba experiencia internacional, presión alta y poder ofensivo. Entre las futbolistas más importantes estaban:
Andrea Pereira
Aureli Kaci
Katty Martínez
Sarah Luebbert
En aquella Final anotaron Pereira, Kaci y Katty Martínez, quien firmó un doblete. Pereira representaba además una defensa con gol y liderazgo; fue una de las apuestas directas de Villacampa para elevar el nivel competitivo del equipo.
De ese campeonato todavía permanecen piezas importantes como:
Karen Luna
Kimberly Rodríguez
Karina Rodríguez
Sarah Luebbert
Itzel Velasco
Evolución táctica: carácter y progresión. El sello de Villacampa se basa en la progresión constante del juego. América busca tener la pelota, adelantar líneas y generar superioridades por bandas, pero también ha desarrollado una personalidad competitiva mucho más agresiva.
Hoy es un equipo con carácter, intensidad y capacidad para responder en momentos importantes. La mejor prueba fue la Semifinal de Ida ante Deportivo Toluca Femenil, donde América ganó 7-1 con doblete de Geyse da Silva Ferreira.
Su irrupción también refleja otra de las fortalezas del América actual: el desarrollo de jugadoras jóvenes. Desarrollo de jugadoras y minutos de menores. Aunque América suele apostar por plantillas consolidadas, también es uno de los equipos con mayor participación de menores dentro de los clubes protagonistas de la Liga MX Femenil. En la temporada 2025-2026 acumuló 2 mil 292 minutos de menores con seis futbolistas utilizadas, una cifra superior a la de varios contendientes directas, incluyendo a Rayadas de Monterrey.