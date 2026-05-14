Evolución del América Femenil: de la reconstrucción a otra Final

📆 ¡HORARIOS DEFINIDOS PARA LA MÁXIMA JUSTA DEL CL2026! 🏆



La Sultana del Norte ⛰️ y la Capital del País 🌇 serán testigos de una revancha MUY esperada en #NuestroFutFem ✨

Porque recordar también es volver a vivir... ⚽😮‍💨



¿Quién jala al estadio? 🏟️👀



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