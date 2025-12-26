Fallece entrenador francés Jean-Louis Gasset a los 72 años
El entrenador Jean-Louis Gasset, figura emblemática del futbol francés, falleció este viernes a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó más tarde.
Como jugador, en la posición de centrocampista, Gasset pasó prácticamente toda su carrera en Montpellier (1975-1985), antes de entrenarlo en varias ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.
Te puede interesar: Diogo Jota, Manuel Lapuente, George Foreman y más: figuras que enlutaron el deporte en 2025
"Un hijo del club, marcó a todos con quienes se cruzó por su profesionalismo, su amabilidad y su sed por enseñar", reaccionó el club, destacando haber "perdido una de sus figuras emblemáticas".
Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Etienne, Burdeos o Marsella.
Auxiliar de Laurent Blanc en Burdeos y en la selección francesa (2010 a 2012), en PSG (2013 a 2016), fue también seleccionador de Costa de Marfil. En 2023, durante la Copa de África, dimitió en mitad del torneo... que los Elefantes terminaron ganando.
AFP