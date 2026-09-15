El fantasma del amaño vuelve a rondar en la Juventus: un gol en contra levanta sospechas
Un gol de último minuto y una derrota controversial vuelven a poner a la Juventus en la mira por sospechas de amaño de partidos. Esto ocurre 20 años después de que la escuadra fuera descendida por el escándalo del Calciopoli.
Los hechos ocurrieron durante la pasada jornada 4 de la Serie A, en el juego de la Vecchia Signora ante el Sassuolo. La polémica se dio en el tiempo de compensación, al 90+4’, cuando Vasilije Adžić anotó el tanto del triunfo 3-2 para el cuadro Neroverdi.
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El problema estuvo en que la defensa Bianconeri mostró una actitud pasiva, sin ejercer presión sobre el atacante, dejándolo recibir la pelota, conducir al área y disparar con tranquilidad para marcar.
El video del gol fue compartido por la misma Serie A en sus redes sociales, donde los aficionados han externado sus sospechas sobre cómo se dio la jugada. “No me sorprendería si hay algo de amaño involucrado en ese partido. ¿Cómo más explicarías esa defensa? ¿Dónde demonios has visto algo así alguna vez?”, se lee en los comentarios.
Un hecho que hace recordar al Calciopoli
Cabe señalar que no es la primera vez que la Juventus se ve inmiscuida en estos temas. En 2006, tras varias investigaciones, se descubrió la participación de Luciano Moggi y Antonio Giraudo, en ese entonces directivos del conjunto de Turín, dentro de una red de fraude deportivo. Esta se encargaba de influir en la designación de árbitros para favorecer el arreglo de encuentros.
Ante esta situación, la Federación Italiana de Fútbol castigó a la Juventus con un descenso administrativo a la Segunda División, una penalización de 30 puntos para su siguiente campaña, una multa de 120 mil euros y la retirada de sus títulos de liga de las temporadas 2004-05 y 2005-06.
Pero aquella vez no fue el único club involucrado. El AC Milan y la Lazio también fueron castigados con la reducción de 15 y 30 puntos respectivamente, así como con una multa de 100 mil euros. La Fiorentina, por su parte, en un inicio había sido condenada al descenso a la Serie B, aunque al final todo se redujo a un descuento de 12 puntos y una sanción de 100 mil euros.