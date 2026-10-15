¡Feliz cumpleaños, Brody! Jorge Campos cumple 60 años con aura de Leyenda

A Jorge Campos se le reconoce por sus atajadas, por sus uniformes coloridos, pero sobre todo por su carisma y su personalidad. Sus salidas del área y su facilidad para ir al ataque hicieron de él un portero distinto. Este 15 de octubre, el ‘Brody’ cumple 60 años y recientemente fue reconocido en la primera edición de los premios Sports Illustrated México como Leyenda.

Aunado a su capacidad para anotar fue más allá de aquella Concacaf: según la Fundación FIFA, Campos marcó 46 goles durante su carrera, en la que también jugó como delantero, algo raro de ver un portero.

Jorge Campos en los premios Sports Illustrated México. | screenshot

Su historia comenzó en Acapulco, Guerrero, donde nació en 1966. En 1988 debutó con Pumas y ganó con los universitarios la Liga de la temporada 1990-91. Además de jugar como portero, Campos también fue delantero. Con Pumas anotó siete goles en la Copa de Campeones de Concacaf y terminó como máximo goleador del torneo, que ganó el equipo universitario.

Su nivel también fue reconocido fuera de México: en 1993, Campos quedó en tercer lugar en la elección del mejor portero del mundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

También jugó con Atlante, Cruz Azul, Tigres y Puebla, además de LA Galaxy y Chicago Fire en Estados Unidos. Antes de llegar a la Máquina, le anotó con el Galaxy en la final de Concacaf de 1997: comenzó como portero y terminó como delantero. Días después se incorporó a Cruz Azul, con el que ganó la Liga ese mismo año. En 1998 también fue campeón de la MLS con Chicago. Un dato curioso: fue el primer futbolista extranjero contratado por la MLS antes de su temporada en 1996.

Con México estuvo presente en tres Mundiales: Estados Unidos 1994 y Francia 1998, donde fue titular y disputó cuatro partidos en cada edición, y Corea-Japón 2002, al que acudió como suplente. Ganó las Copas Oro de 1993 y 1996 y la Confederaciones de 1999.

Fuera del futbol disfruta del golf y tiene una historia ligada al surf en Acapulco, que influyó en los colores de sus uniformes. Sus famosas chanclas y su estilo relajado también son parte de su imagen.

Hoy sigue cerca del Tri y de los aficionados como comentarista de TV Azteca, donde comparte transmisiones, bromas y anécdotas con Christian Martinoli y Luis García. Hoy, Jorge Campos está de fiesta, misma que empezó con el premio a la Leyenda, otorgado por Sports Illustrated México.