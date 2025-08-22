Fenerbahçe anuncia principio de acuerdo con Edson Álvarez
Edson Álvarez se encuentra en Turquía para sumarse al Fenerbahçe y así comenzar un nuevo reto en Europa. El equipo turco anunció que tiene un principio de acuerdo con el mexicano para que se convierta en su refuerzo.
Edson se convertirá en el primer futbolista mexicano que será dirigido por José Mourinho, entrenador que tiene un año en el conjunto turco. El canterano del América vestirá su cuarta casaca en su carrera, después de debutar en el 2016 con el equipo de Coapa. Tres años después, tras ganar tres títulos, emigró a Europa y se unió al Ajax, donde estuvo cuatro temporadas y donde obtuvo cuatro campeonatos.
West Ham, equipo que defendió entre 2023 y 2025, fue la última escuadra de Edson Álvarez antes de pasar al Fenerbahçe de Turquía, pero, a diferencia del América y Ajax, el mexicano salió del conjunto inglés sin conseguir títulos.
Álvarez llega al Fenerbahçe, segundo equipo más ganador en la historia del futbol de Turquía, donde Galatasaray domina con 25 títulos, incluso es el actual bicampeón, mientras que el nuevo equipo del mexicano está en el segundo rubro con 19 y no se ha coronado desde el 2014.
La principal misión de Álvarez y el Fenerbahçe será terminar con el dominio del Galatasaray, luego de que su rival se ha proclamado campeón en las últimas dos Superligas de Turquía.