Fernando Gago deja de ser técnico de Necaxa tras un semestre complicado
El Club Necaxa anunció, a través de sus redes sociales, la salida del técnico argentino Fernando Gago y su cuerpo técnico, tras una temporada sin resultados en la Liga MX.
“Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, publicó el club en sus plataformas digitales.
La decisión ya se había anticipado desde hace semanas, debido al pobre rendimiento del equipo en el último semestre: cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, resultados que dejaron al Necaxa en el decimotercer lugar, fuera de cualquier posibilidad de disputar el Play-In.
Gago regresaba a México tras su salida de Chivas, donde dejó al equipo tapatío a mitad del Apertura 2024, después de una sorprendente campaña que lo llevó a las semifinales, perdidas frente al América. Previamente, también había dirigido a Boca Juniors en Argentina, pero sin lograr los resultados esperados.
La directiva de los Rayos ya se encuentra en busca de un nuevo entrenador. Entre los candidatos está Martín Varini, uruguayo que actualmente dirige a los Bravos de Juárez y que no continuará al frente del equipo.
Con este movimiento, Necaxa busca rearmarse de cara al próximo torneo y mejorar su desempeño en la Liga MX.