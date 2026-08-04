Fernando Ortiz revive en Chile y recibe a Vozinha en el líder Colo Colo
Fernando Ortiz dejó México después de perder 14 de sus 17 partidos con el Santos Laguna en el Clausura 2025. Poco más de un año después, Colo Colo lidera el campeonato chileno con 42 puntos y una ventaja de 12 sobre Universidad de Chile tras 17 jornadas.
El equipo del "Tano" suma 14 victorias, tres derrotas, 36 goles a favor y 16 en contra. Con 13 jornadas por disputar, Colo Colo reforzó la portería con Vozinha, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026.
Antes de llegar a Torreón, Ortiz había dirigido a dos de las plantillas más costosas de México. Con el América alcanzó tres semifinales de Liga MX y repitió esa instancia en otras tres ocasiones con el Monterrey. Las seis eliminaciones le impidieron disputar una final, pese a que ambos equipos terminaron entre los primeros lugares en varias fases regulares.
El Colo Colo lo contrató en agosto de 2025 para sustituir a Jorge Almirón. Ortiz recibió a un equipo ya armado y sólo pudo llevarlo hasta el octavo puesto. Los 44 puntos no alcanzaron para clasificar a la Copa Libertadores ni a la Sudamericana, pero el directorio de Blanco y Negro decidió mantenerlo para la temporada 2026.
La directiva decidió mantenerlo y le permitió realizar la pretemporada de 2026. La ausencia de competencias internacionales redujo los ingresos y obligó al club a gastar menos que en 2025, año de su centenario, cuando armó la plantilla más cara del futbol chileno, pero terminó sin títulos.
El Colo Colo conservó futbolistas de experiencia como Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa, pero redujo su inversión respecto de 2025. En el primer mercado de 2026 gastó 600 mil dólares en refuerzos y recibió 4.8 millones por las ventas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda. Cuatro de sus seis incorporaciones llegaron mediante cesiones, mientras Ortiz amplió la rotación con jugadores formados en el club.
El argentino hizo debutar a 10 futbolistas menores de 20 años en sus primeros 36 partidos. El uso de la cantera le permitió cubrir las bajas y completar la rotación sin realizar más fichajes, mientras mantenía como base a los jugadores de mayor experiencia.
La llegada de Vozinha respondió a la misma política. El arquero de 40 años quedó libre tras terminar su etapa con el Chaves de Portugal. Su fichaje tardó varios días en cerrarse por asuntos personales y versiones sobre un posible interés desde Marruecos, pero finalmente firmó por seis meses, con opción de extender su contrato a 2027.
Ortiz explicó que no participó en la elección ni en la negociación: “Lo que sí tengo claro es que es un jugador más y que tendrá que pelear el puesto como los demás”, señaló. Vozinha competirá por la titularidad con Fernando de Paul y el juvenil Gabriel Maureira.
Vozinha llega a un Colo Colo que, después de 17 jornadas, aventaja por 12 puntos a Universidad de Chile. El campeón será el equipo que termine como líder de la clasificación al concluir las 30 fechas, por lo que a Fernando Ortiz le restan 13 partidos para defender la ventaja y conquistar el primer título de su carrera como entrenador.