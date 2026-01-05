Fichajes con intención: así se mueve la Liga MX rumbo al Clausura 2026
El mercado invernal rumbo al Clausura 2026 ya comenzó a definir tendencias claras dentro de la Liga MX. A pocas semanas del arranque del torneo, los movimientos confirman una lógica compartida: refuerzos puntuales, ajustes entre clubes del propio campeonato y apuestas específicas para elevar la competencia interna desde la Jornada 1.
Necaxa se posiciona como uno de los equipos más activos tanto por volumen como por intención. Los Rayos incorporan a Emilio Rodríguez desde León, apuestan por gol con la llegada del delantero Julián Carranza, procedente del Feyenoord, y fortalecen el mediocampo con Danny Leyva, quien arriba desde Seattle Sounders. Además de Agustín Almendra. Son fichajes orientados a intensidad, profundidad y capacidad ofensiva inmediata. Además de la posible llegada de Lorenzo Faravelli, procedente de Cruz Azul.
Santos Laguna también concentra varias incorporaciones en esta ventana. El club suma al defensa central Efraín Orona, procedente de Puebla; incorpora al mediocentro ofensivo Ezequiel Bullaude, quien llega desde Tijuana; y refuerza el ataque con Lucas Di Yorio, proveniente del Athletico Paranaense. A ello se añade la llegada del mediocampista Carlos Gruezo desde San Jose Earthquakes, una apuesta por equilibrio, experiencia y orden en la zona central.
Pumas ha asegurado refuerzos clave como el mediocampista César Garza, el defensa central mexico-americano Tony Leone, el delantero brasileño Juninho Vieira y el volante por izquierda Jordan Carrillo, proveniente de Santos, suma profundidad a la plantilla y preparándose para competir tanto en Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.
Puebla emerge como otro protagonista del mercado con refuerzos en distintas líneas. El conjunto camotero incorpora al portero Daniel Gutiérrez, procedente de Mazatlán; suma al defensa central Juan Pablo Vargas, quien llega desde Millonarios; y añade al delantero Ignacio Maestro Puch, proveniente de Independiente, buscando mayor presencia ofensiva. Así como llegada del colombiano Kevin Velasco.
Chivas opta por movimientos que combinan conocimiento del torneo y proyección. El Guadalajara incorpora a Ángel Sepúlveda, quien llega desde Cruz Azul, y suma al mediocentro ofensivo Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire, en una apuesta por variantes en ataque y creatividad en el último tercio. Además del regreso de Ricardo Marin.
León refuerza posiciones clave en su estructura. El club incorpora al portero Jordan García desde Fortaleza CEIF, suma al extremo Nicolás Vallejo, proveniente de Independiente, y fortalece la zaga con Sebastián Vegas, quien llega desde Monterrey, apunta a mayor solidez defensiva.
Su hermano deporitivo, Pachuca, tiene el regreso de Salomón Rondón, quien vuelve después de medio año con Real Oviedo de España; el colombiano Christian Rivera, centrocampista que llega procedente del Recife de Brasil. Además de Alan Mozo, quien salió de Chivas con una despedida emotiva.
Toluca confirma una de las incorporaciones más relevantes del mercado local al sumar a Sebastián Córdova, procedente de Tigres. El movimiento incrementa la competencia en el mediocampo ofensivo y añade experiencia a un plantel que busca protagonismo inmediato. Además de Jorge Díaz.
América refuerza la zona central con la llegada de Rodrigo Dourado desde Atlético San Luis, una incorporación enfocada en equilibrio, lectura táctica y control del ritmo de juego.
Monterrey amplía sus variantes defensivas con la incorporación de Alonso Aceves, procedente de Pachuca, una opción que fortalece la banda izquierda del conjunto regiomontano.
Atlas apuesta por solidez defensiva con dos refuerzos desde el extranjero. El argentino Rodrigo Schlegel llega desde Orlando City, mientras que Manuel Capasso arriba procedente de Olimpia, con la intención de fortalecer una línea que fue irregular el torneo anterior.
Querétaro suma al defensa central Lucas Abascia, proveniente de Ñublense, una incorporación pensada para aportar orden y profundidad a la zaga. Además de Eduardo Pérez y Erick Dueñas.
A este panorama se suma Cruz Azul, que aún no anuncia incorporaciones oficiales, pero perfila movimientos de alto impacto. La directiva celeste está cerca de cerrar el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, proveniente de River Plate, lo que le daría al equipo un referente ofensivo probado. En paralelo, se trabaja un posible intercambio con Necaxa, que involucraría a Lorenzo Faravelli y Agustín Palavecino, siendo este último el elemento que reforzaría el mediocampo cementero.
El Clausura 2026 arranca con una Liga MX activa y con sentido de urgencia competitiva. Las llegadas confirmadas y las operaciones en curso reflejan una realidad clara: el margen de error se reduce desde la primera jornada. La planeación ya está hecha; ahora será la cancha la que determine quién acertó en el mercado.