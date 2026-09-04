Fidalgo reaparece con el Betis después de tres jornadas sin minutos
Álvaro Fidalgo pasó de no jugar un solo minuto durante las primeras tres jornadas a reaparecer contra el Real Madrid.
Manuel Pellegrini mandó al mediocampista al campo al minuto 59 en sustitución de Isco, cuando el partido todavía estaba 0-0. Fueron los primeros minutos de Fidalgo en LaLiga 2026-27 después de quedarse sin participación ante la Real Sociedad, el Valencia y el Levante.
Su ausencia inicial había estado relacionada con molestias en una rodilla, según explicó Pellegrini. Después volvió a las convocatorias, pero tampoco fue utilizado en los dos encuentros anteriores, por lo que llegó a la cuarta jornada todavía sin estrenarse en el campeonato.
Fidalgo entró con más de media hora por jugar y estuvo en el campo cuando Troy Parrott marcó al minuto 80 el único gol del encuentro. El Real Madrid tuvo la oportunidad de empatar en el descuento, pero Álvaro Vallés detuvo un penalti de Kylian Mbappé y conservó el 1-0.
La reaparición tuvo además un componente particular para el mediocampista. Fidalgo ingresó a la cantera del Real Madrid en 2012 y posteriormente llegó al Castilla antes de continuar su carrera en el Castellón y el América. El Betis lo fichó procedente del club mexicano y le dio contrato hasta 2030.
Su regreso corta así un inicio de temporada en el que había quedado fuera de la rotación. Después de tres jornadas completas sin actividad, Fidalgo volvió a competir en LaLiga durante la victoria que le quitó al Real Madrid su paso perfecto en el campeonato.