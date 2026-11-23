La FIFA calificó con riesgo medio en derechos humanos a la candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil 2031, porque se apoya casi por completo en el diagnóstico que Unidos 2026 presentó hace ocho años, el mismo que el organismo elogió entonces y que hoy, después de la Copa del Mundo masculina, considera insuficiente.

"No necesariamente refleja el contexto actual de ambos países y no ofrece proyecciones de futuro concretas para el torneo de 2031", señaló la FIFA sobre Estados Unidos y México en el informe de evaluación publicado el 11 de noviembre.

El organismo reconoce que la evaluación de 2026 ofrece una base sólida para analizar los riesgos en esos dos países, pero advierte que no incluye a Costa Rica ni a Jamaica y que tampoco aborda en profundidad las variables de género, importantes en una competición femenina que reunirá por primera vez a 48 selecciones.

Por eso pide una evaluación del contexto exhaustiva, actualizada e independiente, que incorpore las lecciones del Mundial de 2026 y medidas concretas para prevenir o mitigar los riesgos.

¿Qué evaluó la FIFA en 2018?

En su informe de 2018, la FIFA también asignó riesgo medio en derechos humanos a la candidatura de 2026, aunque destacó que contaba con un análisis independiente exhaustivo y una estrategia sólida para atender los problemas identificados.

Ese informe identificó posibles amenazas a los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la seguridad de los participantes y las restricciones migratorias en Estados Unidos.

La candidatura United 2026 presentó un diagnóstico independiente elaborado por Ergon y una estrategia que la FIFA sometió a una revisión adicional de Business for Social Responsibility (BSR).

¿Qué dejó el Mundial de 2026 en México?

El 4 de agosto de 2026, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, coordinado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), presentó su balance del torneo.

Registró 104 agresiones en 63 eventos, sobre todo por represión de protestas, abuso de autoridad y ataques a la libertad de expresión y al trabajo periodístico.

La Red también documentó desplazamientos forzados en el centro de Guadalajara y en el centro y el sur de la Ciudad de México, además del retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Un segundo informe, presentado en septiembre por la Universidad Iberoamericana y organizaciones civiles, identificó 21 episodios de contención y represión de manifestaciones durante el torneo, 18 de ellos en la Ciudad de México, y 11 agresiones contra mujeres periodistas, ocho atribuidas a funcionarios públicos. Los dos registros usan metodologías distintas y pueden incluir hechos coincidentes, por lo que sus cifras no deben sumarse.

Las denuncias llegaron hasta las Naciones Unidas. El 18 de julio de 2026, un grupo de expertos expresó preocupación por reportes de intimidación, acoso y restricciones contra familiares de personas desaparecidas que buscaban manifestarse de forma pacífica durante el Mundial, y pidió investigaciones imparciales y medidas de protección.

El Gobierno mexicano respondió que mantenía su compromiso con la protesta pacífica, destacó el acompañamiento institucional a los colectivos y reiteró su disposición a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Ninguno de esos registros equivale a una resolución judicial, aunque son antecedentes que una nueva evaluación independiente tendría que examinar.

¿Y en Estados Unidos?

Human Rights Watch documentó que, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al menos a 167,000 personas en las áreas de las 11 ciudades sede estadounidenses. La cifra corresponde al contexto migratorio previo al Mundial, no a detenciones provocadas por el torneo.

El 13 de octubre, Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe publicaron Profit Over People, un informe de 50 páginas que señaló restricciones discriminatorias de visados, barreras económicas y de accesibilidad, y fallas en los mecanismos de protección y reclamación durante el torneo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, reconoció que el documento planteaba preocupaciones importantes y áreas de mejora, aunque sostuvo que el informe de sostenibilidad y derechos humanos que prepara el organismo ofrecerá un balance más amplio.

¿Qué más pide la FIFA para 2031?

La candidatura presentó una estrategia preliminar que aborda la igualdad, la salvaguardia de la infancia, la libertad de expresión, prensa y asociación, los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la libertad de circulación y la seguridad. La FIFA pide desarrollarla con medidas adaptadas a cada país.

Entre los pendientes destaca la protección de los trabajadores en obras de construcción y remodelación, en particular la "importante remodelación" del Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, uno de los 20 estadios propuestos.

También pide medidas concretas de salvaguardia de niños y adultos, y que los compromisos de derechos humanos queden integrados en los contratos con las partes locales.

¿Puede afectar la elección?

Por ahora, no. La FIFA determinó que el proyecto cumple los requisitos mínimos de organización, le dio una calificación técnica global de 4.4 sobre cinco y lo presentará al Congreso extraordinario del 23 de noviembre, donde no tendrá rivales.

El informe tampoco fija un plazo para entregar el nuevo diagnóstico antes de la votación. Si la candidatura resulta elegida, las cuatro federaciones tendrán que encargar esa evaluación independiente y convertir la estrategia preliminar en medidas verificables durante los cuatro o cinco años de preparación, con las 104 agresiones documentadas en México entre los primeros antecedentes por revisar.