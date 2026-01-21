FIFA avala la elegibilidad de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana
La Federación Mexicana de Futbol informó que la FIFA confirmó la elegibilidad de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a la Selección Nacional de México, con lo que ambos futbolistas quedan oficialmente habilitados para vestir la camiseta del Tri.
Tras esta resolución, Ledezma y Gutiérrez podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia, programados dentro del actual periodo de trabajo de la Selección Mexicana.
Richard Ledezma, talento formado en Europa
Richard Ledezma es un mediocampista ofensivo formado en el PSV Eindhoven, club con el que completó su proceso de desarrollo en Países Bajos. Su carrera ha estado marcada por una sólida formación táctica y técnica en el futbol europeo, además de una experiencia temprana en selecciones juveniles de Estados Unidos.
Nacido en territorio estadounidense pero de ascendencia mexicana, Ledezma había representado previamente a selecciones juveniles de la USMNT, lo que obligó a un proceso formal ante la FIFA para definir su elegibilidad definitiva. Al no haber disputado partidos oficiales de competencia mayor con Estados Unidos, el jugador cumplió con los requisitos reglamentarios para cambiar de asociación y quedar habilitado para México.
Su incorporación amplía las opciones del Tri en el mediocampo, especialmente en roles de creatividad, posesión y conexión entre líneas. En la temporada Apertura 2025 con Chivas, Ledezma acumuló17 apariciones y 950 minutos disputados, destaca por su facilidad para combinar funciones defensivas y ofensivas en el medio campo o por la banda. A lo largo de ese torneo aportó 1 gol y 5 asistencias, además de generar opciones y transiciones eficaces en el ataque rojiblanco.
Brian Gutiérrez, proyección ofensiva desde la MLS
Brian Gutiérrez fue mediocampista ofensivo del Chicago Fire en la Major League Soccer, donde se consolidó como uno de los jóvenes con mayor proyección del club. Destaca por su capacidad para jugar entre líneas, su visión de campo y su influencia en el último tercio. Brian, de 22 años, llegó a Chivas como refuerzo para el Clausura 2026.
Antes de incorporarse al Rebaño Sagrado, Gutiérrez acumuló 164 partidos en la MLS, donde registró 21 goles y 25 asistencias, destacando por su visión de juego, su capacidad para conectar líneas y su adaptabilidad táctica.
Gutiérrez también cuenta con antecedentes en selecciones juveniles de Estados Unidos y, al igual que Ledezma, posee doble nacionalidad. Su proceso de elegibilidad requirió la validación de FIFA para confirmar que no existía impedimento reglamentario para representar a México a nivel selección mayor.
La resolución favorable permite al cuerpo técnico del Tri integrar a un futbolista que combina juventud, ritmo competitivo y conocimiento del futbol norteamericano, un perfil alineado con la amplitud de opciones que busca la Selección en el actual proceso.
Un paso administrativo clave rumbo a la competencia
La confirmación de FIFA elimina cualquier obstáculo administrativo y permite que ambos jugadores sean considerados sin restricciones para futuras convocatorias, tanto en partidos amistosos como en compromisos oficiales.
Con Ledezma y Gutiérrez ya habilitados, la Selección Nacional de México suma dos perfiles que refuerzan su abanico de opciones rumbo a los retos internacionales del año y al proceso de consolidación del plantel de cara al Mundial de 2026.