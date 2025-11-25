FIFA confirma el procedimiento del sorteo final del Mundial 2026
A 198 días del inicio de la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones, la FIFA ha confirmado el procedimiento del sorteo final que definirá la composición de los doce grupos del torneo. El evento se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., donde los equipos conocerán su camino hacia la final prevista para el 19 de julio de 2026 en Nueva York–Nueva Jersey.
Distribución de bombos
Las selecciones se agruparán en cuatro bombos de doce equipos cada uno, basados en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola del 19 de noviembre de 2025.
- Bombo 1: incluirá a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, además de España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2, 3 y 4: estarán integrados por el resto de selecciones clasificadas, junto a las plazas provenientes de las eliminatorias europeas y del torneo clasificatorio de la FIFA.
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Los países anfitriones tendrán bolas de colores diferenciados y ya cuentan con posiciones predefinidas: México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1).
Restricciones y criterios del sorteo
Para asegurar un equilibrio competitivo:
- España y Argentina, como primera y segunda del ranking, se ubicarán en cuadros opuestos, al igual que Francia e Inglaterra (tercera y cuarta).
- No podrá haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo, salvo en el caso de la UEFA, que contará con 16 representantes y podrá tener hasta dos por grupo.
- Las selecciones procedentes del torneo clasificatorio también deberán respetar este principio de confederaciones.
Calendario y sedes
Aunque el sorteo definirá los enfrentamientos de la fase de grupos, la asignación de estadios y horarios se publicará al día siguiente, sábado 6 de diciembre, con el objetivo de optimizar las condiciones para las selecciones y facilitar la asistencia y seguimiento de los aficionados a nivel mundial.