FIFA presenta Trionda, el balón del Mundial 2026
La efervescencia mundialista cada vez crece más. Ahora, La FIFA presentó Trionda, el balón de Adidas para el Mundial 2026, un esférico que resalta por los colores verde, azul y rojo, que representan a los anfitriones de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá.
Además de los colores, el balón tiene detalles de los tres países: una estrella para los Estados Unidos, una hoja de maple para Canadá y un águila para México. Estos íconos se presentan en los paneles, además de estar grabados de forma muy sutil en relieve, en la base mate del balón. Además, cuenta adornos dorados, en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, indicó la FIFA en un comunicado.
En cuanto a la tecnología, incluyó un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información detallada de los movimientos, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones.
“Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, se menciona en el comunicado.