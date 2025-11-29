FIFA probará regla que obliga a jugadores atendidos a salir dos minutos del campo
La FIFA anunció una medida que podría transformar la dinámica del futbol: todo jugador que requiera atención médica en el terreno de juego deberá abandonar el campo durante dos minutos antes de reincorporarse. La regla será probada en la Copa Árabe, que se disputará del 1 al 18 de diciembre en Catar, como parte de un esfuerzo por reducir las interrupciones y acelerar el juego.
Al término del torneo, “los árbitros evaluarán todos los detalles de esta experiencia y tomarán una decisión”, explicó Roberto Grassi, responsable de los torneos júnior de la FIFA. El directivo destacó que la medida aún no es definitiva y dependerá de las conclusiones obtenidas tras la prueba. “Probamos, pensamos, vemos las reacciones… Luego consultaremos a las partes antes de tomar una decisión”, añadió.
Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, afirmó que el objetivo central es hacer el fútbol “más atractivo y más apasionante”, además de darle mayor ritmo. Precisó que la regla se aplicará en todos los casos, salvo cuando el jugador lesionado resulte víctima de una falta que derive en tarjeta amarilla o expulsión para el rival.
También quedarán exentos los guardametas, pues un equipo no puede disputar dos minutos sin arquero. La modificación busca, según Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros, evitar simulaciones y garantizar que solo los jugadores realmente lesionados reciban atención en el campo.
Ballan detalló que el árbitro deberá acercarse al futbolista caído para preguntar si requiere atención médica o puede continuar. Esa verificación inmediata busca acelerar la reanudación del juego y reducir al mínimo las pérdidas de tiempo, una preocupación recurrente entre aficionados, árbitros y organismos del futbol.
La FIFA analizará los resultados en diciembre, pero la prueba en la Copa Árabe abre la puerta a un cambio significativo que podría adoptarse en competiciones internacionales y ligas alrededor del mundo.