FMF reafirma su respaldo a Infantino y condena procesos fuera del marco de la FIFA
La Federación Mexicana de Futbol reafirmó su postura como aliada de Gianni Infantino. Además, el organismo manifestó su respaldo a su gestión al frente de la FIFA y rechazó cualquier intento por desestabilizar la gobernanza del balompié internacional.
“La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”, señaló la federación.
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Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado oficial este jueves 6 de agosto. Cabe señalar que el mensaje surge después de la reunión convocada por el máximo organismo del futbol el pasado 5 de agosto, en la que la FIFA se disculpó por su proyecto FIFA Forward, con el cual se pretendía vender parte de las acciones de la Copa Mundial para repartir las ganancias entre las federaciones.
Esto, después de que el plan fuera cuestionado por la UEFA, la Concacaf y la AFC ante la posibilidad de que pudiera usarse como estrategia de coacción y chantaje hacia los países más necesitados.
Aun así, la FIFA aseguró durante dicho evento que no tolerará los ataques contra su organismo, sus métodos y su gobernanza. Por ello, reveló que llevará a cabo medidas para proteger su reputación y recuperar la confianza.
Rechazo a los procesos paralelos y al boicot de la UEFA
Ante esto último, la FMF pidió a los demás países miembros respetar los procesos institucionales de la FIFA.
“La FMF está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”.
Además, el organismo azteca se alejó de las posturas de rebeldía encabezadas por la UEFA y advirtió que no respaldará iniciativas o reuniones paralelas que desconozcan la autoridad de la FIFA y de su presidente.
“La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Infantino para continuar desarrollando colectivamente el futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”.
Cabe recordar que, a raíz del escándalo, la UEFA y sus 55 federaciones habían anunciado previamente que dejarían de participar en los próximos torneos de la FIFA. Y aunque celebraron que el proyecto de reformas ya no siguiera en marcha, aseguraron que, además del boicot, abrirían espacios con otras confederaciones para reflexionar y gestar un plan de trabajo que abordara el rumbo del futbol y de su organismo rector internacional.