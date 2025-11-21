Francia alista amistosos ante Brasil y Colombia en EE.UU. previo al Mundial
La selección de Francia planifica una gira por Estados Unidos en marzo del próximo año para enfrentar a Brasil y Colombia en partidos amistosos, anunció el presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Philippe Diallo. Sería la primera vez en casi una década que Les Bleus se midan a la Canarinha, desde aquel amistoso de 2015 en Saint-Denis, donde Brasil se impuso 3-1.
Diallo explicó que los encuentros —previstos en Boston y Florida— aún no están totalmente cerrados, aunque las negociaciones están “muy avanzadas”. El directivo matizó que el duelo ante Colombia dependerá del sorteo mundialista del 5 de diciembre en Washington, ya que ambas selecciones podrían coincidir en la misma fase de grupos. Brasil, en cambio, no sería rival de Francia en la primera ronda por ser ambas cabezas de serie.
Además de los amistosos, la FFF prepara la logística para el torneo. Miembros del cuerpo técnico de Didier Deschamps viajarán en los próximos días a Estados Unidos para analizar posibles campamentos base. “El sorteo nos permitirá saber no solo nuestros rivales, sino dónde jugará Francia. El trabajo adelantado nos ayudará a elegir rápido nuestro cuartel general”, apuntó Diallo.
El dirigente adelantó también que la convocatoria definitiva para el Mundial se revelará en mayo. Antes de viajar a Norteamérica, Francia disputará dos amistosos en casa, aunque es poco probable que se jueguen en el Estadio de Francia debido a una agenda de conciertos. No obstante, Diallo aseguró que existe un principio de acuerdo con GL Events para que la selección regrese a ese recinto de manera regular a partir de 2026, tras haber jugado recientemente en el Parque de los Príncipes.