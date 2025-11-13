Francia clasifica a Mundial, Portugal espera una jornada más
La selección de Francia se clasificó al Mundial 2026 al vencer a Ucrania 4-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé, en el Parque de los Príncipes, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo expulsado, perdió en Irlanda 2-0 y deberá esperar.
Francia, doble campeona del mundo y finalista de la última edición, se une a Inglaterra, primer país clasificado en la zona Europa para el Mundial, que se disputa el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.
En el Parque de los Príncipes, escenario de varios homenajes a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, los Bleus, campeones del mundo en 2018 y finalistas cuatro años después, tuvieron que esperar al segundo tiempo para decantar el partido.
Los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55'). Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.
"Creemos que siempre es sencillo y lógico que Francia se clasifique. Pero hay adversarios. Hicimos lo que había que hacer, hay mucho orgullo en el grupo, en el cuerpo técnico", celebró Deschamps en conferencia de prensa.
En ese grupo, Islandia, que se impuso 2-0 ante el colista Azerbaiyán, se jugará un puesto en el repechaje el domingo ante Ucrania.
Portugal, espera en el Grupo F
Noche aciaga para Portugal, batido por Irlanda en Dublín 2-0 y cuya estrella Cristiano Ronaldo fue expulsado en el minuto 61 por un codazo. Para validar su clasificación, los lusos jugarán sin su capitán ante Armenia el domingo.
Los irlandeses abrieron el marcador en un córner por medio de Troy Parrott (18'), quien dobló la renta justo antes del descanso (45+1').
Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, con dos unidades más que Hungría, que derrotó a Armenia 1-0 en Ereván en el otro partido del día. Irlanda es tercera con 7 puntos.
Noruega, cerca en el grupo I
Noruega, que se impuso 4-1 a Estonia en Oslo, tiene un pie y medio en el Mundial 2026.
Sendos dobletes de Alexander Sorloth y de Erling Haaland, autor de 14 goles en esta fase de clasificación, pusieron a la selección escandinava a un paso de regresar a un Mundial 28 años después de su anterior participación.
Italia, ausente en los dos últimos Mundiales, ganó 2-0 en Moldavia, pero deberá muy probablemente pasar por el repechaje, incluso en caso de victoria el domingo en San Siro ante Noruega: su diferencia de goles, primer criterio para el desempate entre equipos igualados a puntos, le es claramente desfavorable (+12, por +29).
Hasta la apertura del marcador por Gianluca Mancini en el minuto 88, Noruega estaba virtualmente clasificada para su primer Mundial desde 1998.
La esperanza italiana Francesco Pio Esposito añadió un segundo gol en el tiempo añadido (90+2').
"Ya no existen los partidos fáciles, si esperaban que ganásemos este partido 11-1 como hizo Noruega, se equivocan. Estoy muy satisfecho con mi equipo", declaró el DT de Italia Genaro Gattuso.
Inglaterra, sin derrota en grupo K
Con su boleto ya en el bolsillo, Inglaterra prosiguió su camino sin fallos al derrotar a Serbia 2-0 en Wembley gracias a Bukayo Saka y Eberechi Eze. Séptima victoria en otros tantos partidos para los Three Lions. Albania, que ganó por la mínima en Andorra (1-0), aseguró su plaza en el repechaje.
CLASIFICADOS EUROPEOS
INGLATERRA
- Cómo se clasificó: primera del Grupo K
- Mejor actuación en un Mundial: campeona (1966)
- Última participación: 2022 (cuartos de final)
La subcampeona de la UEFA EURO 2024 inició una nueva era cuando Thomas Tuchel sustituyó a Gareth Southgate tras la derrota ante España en Berlín, y el técnico alemán sin duda ha dejado su huella. Inglaterra se clasificó con un pleno de 18 puntos en sus seis primeros partidos, marcando 18 goles y sin encajar ninguno. El carismático Harry Kane sigue liderando la delantera, pero el resto del equipo ha ganado en profundidad, con jugadores como Anthony Gordon y Elliot Anderson que están causando una gran impresión.
FRANCIA
- Cómo se clasificó: primera del Grupo D
- Mejor actuación en un Mundial: campeona (1998, 2018)
- Última participación: 2022 (subcampeona)
Les Bleus buscarán alcanzar su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo tras encabezar el Grupo D y asegurarse su octava clasificación consecutiva. Con una plantilla de talento desmesurado liderada por el delantero estrella Kylian Mbappé, el equipo de Didier Deschamps será sin duda uno de los favoritos para volver a llegar hasta el final en Norteamérica.