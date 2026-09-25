Francia gana en el debut de Zidane, pero Mbappé sale lesionado

El primer partido oficial de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia necesitó de Kylian Mbappé para romperse y terminó con una preocupación alrededor de su capitán.

Después de una primera parte sin goles en Kocaeli, Mbappé apareció al minuto 54 para recibir dentro del área una asistencia de Michael Olise y definir por abajo el 0-1. Francia encontraba finalmente el espacio que había buscado durante buena parte del encuentro.

La ventaja, sin embargo, vino acompañada casi de inmediato por la principal alarma de la noche. Mbappé recibió atención médica pocos minutos después del gol y al 59 tuvo que abandonar el campo por lesión. Désiré Doué ocupó su lugar.

Hasta entonces, Francia había tenido dificultades para romper a Turquía. Mbappé estuvo cerca de marcar desde el primer tiempo y Olise obligó a Uğurcan Çakır a intervenir desde larga distancia, mientras los locales encontraron en Arda Güler a su principal generador de juego. El mediocampista creó ocasiones a balón parado y también probó directamente a Mike Maignan.

Tras el gol, Turquía adelantó líneas y Arda volvió a exigir a Maignan al 75. Francia también tuvo opciones para ampliar la ventaja: Jules Koundé estrelló un remate en el poste al 69 y Ousmane Dembélé obligó al arquero turco a intervenir cerca del final.

El partido todavía dejó una escena extraña en el cierre. Uğurcan Çakır vio inicialmente una tarjeta roja al 87, aunque la decisión fue revisada por el VAR y anulada. Turquía terminó empujando, pero Francia sostuvo el 1-0 y Zidane comenzó con triunfo una etapa que había esperado durante años.

En el otro partido del Grupo A1, Bélgica venció 2-0 a Italia en Roma, con goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio. La jornada de la Nations League también dejó los triunfos de Irlanda del Norte 1-0 sobre Georgia, Armenia 2-0 ante Letonia, Ucrania 1-0 frente a Hungría, Suecia 2-1 contra Rumania y Montenegro 2-1 sobre Chipre; Polonia y Bosnia y Herzegovina empataron 0-0.