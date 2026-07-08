Francia y la ingeniería del éxito: lo que México podría aprender del subcampeón
El futbol mexicano parece vivir atrapado en un ciclo interminable. Una inmensa pasión popular, una liga que genera cientos de millones de dólares, estadios llenos y, sin embargo, la misma frustración cada cuatro años cuando llega la Copa del Mundo.
Constantemente miramos hacia afuera buscando la fórmula mágica. Y aunque no hay magia en el deporte de alto rendimiento, sí hay ingeniería. La mayor prueba de ello es Francia.
Desde su campeonato mundial en 1998, la selección francesa ha sido una de las fuerzas más dominantes del futbol contemporáneo. Campeones en 1998 y 2018; finalistas en 2006 y 2022. ¿Cómo un país logró industrializar el talento a tal grado que hoy tiene a 96 jugadores en el Mundial?
La respuesta está en la estructura social, económica y legal meticulosamente diseñada fuera de la cancha.
En muchos países, el dinero que genera el futbol profesional se queda en la élite. En Francia, la Federación Francesa de Futbol (FFF) entiende que la pirámide colapsa si la base se muere de hambre. Por ello, la federación destina más de 100 millones de euros anuales exclusivamente para sostener a los 12,000 clubes amateur que existen en el país.
A través del Fondo de Ayuda al Futbol Amateur (FAFA), el dinero de los derechos de televisión y los grandes patrocinadores se redistribuye. Este fondo no regala dinero a ciegas; cofinancia proyectos concretos. Si un equipo de barrio necesita una camioneta para transportar a los niños, el FAFA paga la mitad. Si necesitan poner pasto sintético o iluminación, hay subsidios de hasta 50,000 euros.
Además, existe un mecanismo de "compensación por formación": cuando un talento de barrio firma su primer contrato profesional o es vendido, un porcentaje del traspaso va directamente a las cuentas de los pequeños clubes que lo entrenaron en su infancia.
El futbol llanero y las ligas amateur en México sobreviven por puro amor al arte. Si la Liga MX y la FMF implementaran un sistema real de redistribución donde una parte de los gigantescos ingresos televisivos bajara a las academias de barrio y clubes locales en forma de infraestructura y formación pagada de entrenadores, México multiplicaría exponencialmente su red de cazatalentos y retendría a miles de jóvenes que hoy abandonan el deporte por falta de recursos.
Las banlieues como la gran fábrica de talento
Alrededor de las grandes metrópolis francesas, especialmente en París, existen inmensas zonas de edificios de vivienda pública llamadas banlieues (suburbios), habitadas históricamente por clases trabajadoras e inmigrantes de África y el Caribe. En lugar de darles la espalda, el sistema francés las convirtió en el mayor semillero de talento del mundo. Solamente la región del Gran París produjo 30 jugadores mundialistas entre 2018 y 2022, superando a ciudades como Londres y São Paulo juntas.
El Estado francés y la FFF han sembrado estos barrios con los llamados city-stades o pistas de Foot5. Son canchas pequeñas de asfalto o pasto sintético rodeadas de vallas. Al jugar en espacios tan reducidos y altamente poblados, los niños se enfrentan a adolescentes mayores y agresivos. Esto los obliga a desarrollar una técnica individual exquisita, un centro de gravedad bajo y una velocidad de reacción altísima para sobrevivir en la cancha.
De ahí salen jugadores eléctricos y encaradores como Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé.
México está lleno de zonas urbanas densamente pobladas y con alta vulnerabilidad, desde el Estado de México hasta los barrios de Guadalajara o Monterrey. La creación de micro infraestructura deportiva de acceso libre e hiperlocal —canchas públicas de calidad en cada esquina—, combinada con visores de la federación peinando estas zonas, transformaría los barrios populares de México en la misma factoría de talento hipercompetitivo que hoy son los suburbios de París.
Francia también sabe que de cada 700 niños que entran a sus sistemas de formación de élite, apenas unos 130 llegarán a firmar un contrato profesional. Para evitar que el resto termine sin futuro, la federación inventó los Pôles Espoirs (Polos de Esperanza).
Son 16 centros de excelencia regionales donde los mejores jóvenes de 13 a 15 años van a entrenar durante la semana.
Sin embargo, el requisito innegociable es el llamado Triple Proyecto (Deportivo, Escolar y Educativo). Los niños entrenan cinco veces a la semana, pero están atados a una escuela con horarios adaptados.
Tienen horas de estudio supervisado obligatorias por las noches y se evalúa su comportamiento y su rendimiento académico. Si un chico fracasa en el futbol, el sistema asegura que al menos saldrá con su educación secundaria terminada y listo para la vida.
En México, la decisión de buscar el profesionalismo a menudo obliga a los jóvenes a abandonar la escuela, creando un sistema que desecha a miles de jóvenes sin educación si no logran debutar. Integrar las fuerzas básicas de los clubes de manera obligatoria con el sistema educativo formal crearía mejores ciudadanos y futbolistas más inteligentes y preparados para la presión del alto rendimiento.
El blindaje ante el extrajero
Producir a los mejores jugadores del mundo sería inútil si los grandes equipos de Inglaterra o Alemania se los llevaran gratis a los 14 años. Para evitar la fuga de cerebros deportivos, Francia creó un escudo legal llamado Accord de Non-Sollicitation (ANS) o Acuerdo de No Solicitación.
Este mecanismo permite a los clubes profesionales franceses firmar un acuerdo vinculante con un niño desde los 13 años. A cambio de garantizarle educación y formación de primer mundo, el jugador se compromete a que, cuando cumpla 15 años, firmará su contrato de aprendiz exclusivamente con ese club.
Si el jugador rompe el acuerdo, enfrenta un castigo severo: no podrá jugar en ningún otro club profesional francés por tres temporadas. Esto le da a los equipos la seguridad financiera para invertir millones de euros en la educación de un joven, sabiendo que si se va a otro país en el futuro, dejará una derrama económica millonaria en el club.
Proteger a las canteras mexicanas de los intermediarios rapaces y de la fuga temprana de talento hacia la MLS u otros mercados requiere reglas contractuales claras. Si los dueños de los clubes mexicanos tienen garantías legales de que su inversión en un niño de 12 años estará protegida a futuro, la inversión en fuerzas básicas dejará de verse como un gasto de riesgo y pasará a ser el modelo de negocio principal.
La crisis como motor de cambio
Francia no siempre fue perfecta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección tocó fondo al protagonizar una huelga infame, el escándalo de Knysna, donde los jugadores se negaron a entrenar, insultaron al técnico y avergonzaron al país a nivel global. El gobierno francés intervino y la federación entendió que habían fabricado atletas perfectos, pero individuos egoístas y desconectados de su sociedad.
Como respuesta a la crisis, nació en 2014 el Programme Educatif Fédéral (PEF). Este programa, que hoy impacta a 800,000 niños, obliga a los entrenadores a incluir en sus prácticas de futbol lecciones sobre valores cívicos, respeto al árbitro, impacto ambiental, tolerancia, e incluso cómo manejar redes sociales y prevenir el ciberacoso.
Las generaciones de Mbappé, Tchouaméni y Griezmann llegaron a la selección siendo producto de esta profunda reestructuración ética y moral.
La hegemonía de Francia en el futbol moderno es el triunfo de la organización sobre la improvisación. Supieron convertir sus problemas demográficos en fortalezas atléticas, obligaron a sus clubes a priorizar la educación, repartieron el dinero hacia abajo para que ningún talento se perdiera en la pobreza y blindaron legalmente a sus equipos.
México tiene la infraestructura económica, una pasión desbordante y más de 120 millones de habitantes de donde extraer talento. La lección de Francia es que el Mundial no se empieza a ganar el día del sorteo de grupos, se gana veinte años antes, en las decisiones políticas y sociales de las ligas, en las canchas de asfalto de los barrios populares y en los pupitres de las escuelas.
Hasta que el futbol no se estructure como un proyecto nacional integral, el anhelado "quinto partido" seguirá siendo, lamentablemente, una simple ilusión.