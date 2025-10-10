Futbol: Ulises Dávila amañó partidos en Australia
Ulises Dávila, capitán del Macarthur FC y exjugador de Chivas, Chelsea y Santos Laguna, se declaró culpable de amaño de partidos ante un tribunal de Sidney este 9 de octubre de 2025. El mediocampista mexicano, de 32 años, admitió haber liderado un esquema en el que él y dos compañeros se hicieron amonestar intencionalmente para beneficiar apuestas ilegales.
Según la investigación de la policía de Nueva Gales del Sur, Dávila organizó al menos seis incidentes de manipulación, incluyendo el partido del 9 de diciembre de 2023 contra Sydney FC, donde retrasó la reanudación del juego para recibir una tarjeta amarilla. Las amonestaciones eran parte de apuestas previamente colocadas, lo que constituye un delito grave bajo la ley australiana.
Los otros dos jugadores involucrados, Kearyn Baccus y Christopher Oikonomidis, también se declararon culpables, pero señalaron que Dávila fue quien los invitó a participar. La fiscalía considera que el mexicano tuvo un rol central y premeditado, lo que podría derivar en una sentencia de prisión. El veredicto final será dictado el 19 de diciembre de 2025.
Este escándalo ha sacudido al futbol australiano y podría tener repercusiones internacionales, incluyendo sanciones por parte de la FIFA. Dávila, quien alguna vez fue considerado una promesa del futbol mexicano, enfrenta ahora el riesgo de perder su carrera y su libertad.
En cuestión de días, ya son dos futbolistas que debutaron en Primera División con el Club Guadalajara involucrados en líos legales de alto perfil. Apenas 96 horas antes, Omar Bravo, máximo goleador histórico de las Chivas, fue detenido en Jalisco acusado de abuso sexual agravado contra una menor de edad. Bravo está en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, mientras la Fiscalía investiga otras dos carpetas con presuntas víctimas distintas.
Días turbulentos
Ulíses Dávila, en Oceanía
- Dávila admitió haber liderado un esquema de amaño de partidos en la A-League, manipulando tarjetas amarillas para beneficiar apuestas ilegales.
- La fiscalía australiana considera que su rol fue central y premeditado, lo que podría derivar en una pena de prisión.
- La sentencia será dictada el 19 de diciembre de 2025, y se espera que el tribunal evalúe si hay agravantes suficientes para imponer cárcel.
- Este caso, además de lapidar su carrera deportiva, sino que podría marcar un precedente en la lucha contra el amaño de partidos en Oceanía.
Omar Bravo, en México
- La presunta víctima, hoy de 17 años, denunció que los abusos comenzaron cuando tenía tan solo 10 años.
- Bravo fue capturado en un restaurante de mariscos y está en prisión preventiva en el penal de Puente Grande.
- La Fiscalía de Jalisco confirmó que existen dos carpetas de investigación previas, con víctimas distintas, que podrían agravar su situación legal.
- Se presume que la evidencia incluye videos y más de 40 capturas de pantalla con su voz solicitando acercamientos.