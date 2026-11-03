Futbolistas que fallecieron durante el juego por incidentes o problemas de salud

Antes de Jesús de Miguel, el futbolista de segunda división española fallecido este martes a consecuencia de un choque en pleno partido, otros futbolistas murieron en un partido o por las consecuencias de un problema sufrido durante el juego:

Jugadores que fallecieron por un incidente o problemas de salud en el campo

Jesús de Miguel

3 de noviembre de 2026: el delantero español del Tenerife Jesús de Miguel (2ª división española) fallece en el hospital después de sufrir en la víspera un choque con el portero del Andorra.

Tras permanecer inconsciente sobre el césped, De Miguel fue llevado al hospital, donde su estado neurológico se agravó. Su fallecimiento se certifica el martes por la mañana.

Kevin Castro

23 de agosto de 2026: el centrocampista ofensivo portugués Kevin Castro fallece en el hospital después de haberse desplomado la víspera sobre el césped a los diez minutos de partido de la 3ª división portuguesa entre su club, Real Sport Clube, y el Estrela da Amadora.

Juan Izquierdo

27 de agosto de 2024: el defensa uruguayo Juan Izquierdo sufre un problema cardíaco durante un partido de la Copa Libertadores con Nacional contra Sao Paulo. Su fallecimiento se certifica unos días más tarde.

Raphael Dwamena

11 de noviembre de 2023: el delantero internacional ghanés Raphael Dwamena se desploma en pleno partido del campeonato de Albania. Tenía antecedentes cardíacos conocidos.

Patrick Ekeng

6 de mayo de 2016: el centrocampista camerunés Patrick Ekeng, que jugaba en el Dinamo de Bucarest (1ª división rumana), fallece en un hospital de la capital rumana a consecuencia de un problema cardíaco, sufrido siete minutos después de entrar en el terreno de juego durante un partido de liga.

Gregory Mertens

30 de abril de 2015: el defensa belga del Lokeren (1ª división belga) Gregory Mertens, víctima de un ataque cardíaco durante un partido del equipo reserva contra el Genk tres días antes, fallece en un hospital de Bruselas.

Piermario Morosini

14 de abril de 2012: el centrocampista italiano del Livorno, Piermario Morosini, fallece tras haber sufrido un desfallecimiento durante un partido de fútbol de segunda división, en Pescara.

Phil O'Donnell

29 de diciembre de 2007: el centrocampista escocés Phil O'Donnell sufre un problema cardíaco cuando abandona el terreno de juego para ser sustituido justo después de haber marcado un gol para el Motherwell contra el Dundee en el campeonato de Escocia.

Antonio Puerta

28 de agosto de 2007: el defensa español del Sevilla FC (1ª división española), Antonio Puerta, fallece tres días después de haber sufrido varios paros cardíacos en un partido.

Primero se había desmayado sobre el terreno de juego, durante un partido de liga contra el Getafe, y después en los vestuarios. Sufría una "arritmia ventricular".

Dempo Cristiano Junior

5 de diciembre de 2004: el delantero brasileño del Dempo Cristiano Junior choca con el portero rival durante un partido del campeonato de India contra el Bangalore. Marca y luego sucumbe a las lesiones en la cabeza.

Serginho

27 de octubre de 2004: Serginho, de 30 años, jugador brasileño del Sao Caetano (1ª división), se desploma durante un partido contra el Sao Paulo antes de fallecer.

Su muerte provocó una enorme polémica en Brasil, ya que la autopsia reveló que el corazón del jugador estaba enfermo y pesaba 600 gramos, aproximadamente el doble del peso normal.

El club Sao Caetano, su presidente y su médico fueron duramente sancionados por la justicia deportiva.

Miklos Feher

25 de enero de 2004: el delantero húngaro del Benfica de Lisboa, Miklos Feher, de 24 años, se desploma durante un encuentro contra el Vitoria de Guimaraes. Trasladado al hospital, Feher nunca recobró el conocimiento. Según la autopsia, sufría una malformación cardíaca.

Marc-Vivien Foé

26 de junio de 2003: el camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, fallece en Lyon a consecuencia de un problema cardíaco sufrido en el terreno de juego durante la semifinal de la Copa de las Confederaciones contra Colombia.

El jugador, que entonces militaba en el Manchester City, se había desplomado en el círculo central del estadio de Gerland. Víctima de la rotura de un aneurisma, fue sometido a reanimación cardíaca durante 45 minutos sin reacción positiva. Según la autopsia, sufría una malformación cardíaca. AFP