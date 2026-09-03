Futbolistas que se retiraron muy jóvenes de sus selecciones: Marcos Llorente se une al club
El futbolista español Marcos Llorente anunció su retiro de la selección española a los 31 años y menos de dos meses después de conquistar la Copa del Mundo de 2026 y se unió al grupo de figuras que se retiraron jóvenes de sus selecciones, donde destacan nombres como Toni Kroos, Philipp Lahm, Raphaël Varane, Gerard Piqué, Paul Scholes y Alan Shearer.
Llorente continuará su carrera con el Atlético de Madrid, pero cerró su etapa internacional con 27 partidos, dos asistencias y un título mundial. Su decisión llegó cuando todavía conservaba la edad y el nivel para competir varios años más.
La noticia causó sorpresa por el momento elegido. Llorente formó parte del plantel que llevó a España hasta el campeonato mundial y todavía conserva un lugar importante en el Atlético. No perdió su sitio por una lesión grave ni esperó a que el cuerpo técnico dejara de considerarlo. Prefirió despedirse desde la cima y bajo sus propios términos.
“Soy consciente de que todavía soy joven”, reconoció el madrileño en su comunicado. También definió su salida como “una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”. Llorente aclaró que ya había tomado la determinación antes del Mundial, sin importar si recibía la convocatoria o si España conquistaba el título.
El jugador agradeció a todas las personas que formaron parte de su trayectoria y destacó los últimos 52 días que compartió con el grupo campeón. Su mensaje no mencionó cansancio, diferencias con el cuerpo técnico ni problemas internos. Por esa razón, cualquier explicación adicional sobre sus motivos entraría en el terreno de la especulación.
Llorente debutó con la selección absoluta el 11 de noviembre de 2020, bajo la dirección de Luis Enrique, durante un amistoso frente a Países Bajos. Participó en la Eurocopa de 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa del Mundo de 2026. Su versatilidad le permitió ocupar puestos en el mediocampo y en el lateral derecho, aunque nunca consiguió anotar con España.
Durante el último Mundial disputó tres encuentros y dio una asistencia en la victoria contra Uruguay. Su aparición final con la selección llegó el 14 de julio, durante el triunfo sobre Francia. Cinco días después, España derrotó a Argentina en la final y Llorente terminó su recorrido internacional como campeón del mundo.
Futbolistas que se retiraron jóvenes de sus selecciones
El antecedente más parecido pertenece a Philipp Lahm. El capitán de Alemania anunció su retiro internacional a los 30 años, solo cinco días después de levantar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil. Había acumulado 113 partidos y todavía era uno de los mejores laterales del planeta. Lahm continuó tres temporadas más con el Bayern Múnich, pero nunca regresó a su selección.
Gerard Piqué también dejó a España a los 31 años. El defensa cerró su etapa internacional después del Mundial de Rusia 2018, con 102 partidos, cinco goles, el campeonato mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Al igual que Llorente, aseguró que se trataba de una decisión muy meditada. Su salida tampoco representó el final de su carrera, pues permaneció con el Barcelona hasta 2022.
Raphaël Varane tomó una decisión todavía más temprana. El central abandonó la selección francesa en 2023, cuando tenía 29 años, después de 93 partidos y cinco goles. Había conquistado el Mundial de 2018 y disputado la final de Qatar 2022. En su caso, el desgaste físico y mental, la acumulación de partidos y el deseo de dedicar más tiempo a su familia tuvieron un peso importante.
Inglaterra también perdió a dos de sus grandes figuras antes de que cumplieran 30 años. Alan Shearer se retiró de la selección después de la Eurocopa de 2000, con 29 años, 63 partidos y 30 goles. Paul Scholes hizo lo mismo tras la edición de 2004. El mediocampista tenía 29 años, había disputado 66 encuentros y deseaba concentrarse en el Manchester United y en su familia. Su carrera de clubes se prolongó hasta 2013.
Toni Kroos demuestra que estas decisiones no siempre resultan definitivas. El alemán dejó a su selección en 2021, a los 31 años y después de 106 partidos, para concentrarse en el Real Madrid. Casi tres años más tarde aceptó la invitación de Julian Nagelsmann y regresó para disputar la Eurocopa de 2024. Tras el torneo cerró tanto su etapa internacional como su carrera profesional, ahora con 114 apariciones para Alemania.
Los casos no responden a una sola causa. Lahm eligió el momento más alto posible; Varane señaló el desgaste que provoca el calendario; Scholes priorizó a su club y a su familia; Kroos se apartó, regresó y después cerró definitivamente su trayectoria. Llorente no colocó su decisión dentro de ninguna de esas categorías. Solo afirmó que era personal y que la había meditado desde antes del Mundial.
Su salida también abre un espacio en la selección campeona. Luis de la Fuente pierde a un futbolista capaz de jugar como lateral, interior o mediocampista, una cualidad valiosa durante torneos cortos. España tendrá que cubrir esa versatilidad antes de sus siguientes compromisos, mientras Llorente podrá concentrar toda su preparación y sus minutos en el Atlético de Madrid.
Llorente se marcha con muchas menos apariciones que Lahm, Piqué, Varane o Kroos, pero con el mismo derecho a elegir el cierre de su historia. Su despedida no llegó porque el futbol le cerrara la puerta, sino porque decidió cruzarla después de alcanzar el título más importante. A los 31 años todavía podía prolongar su etapa con España; prefirió que su última imagen con la selección fuera la de un campeón del mundo.