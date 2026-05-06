Gallardo y Vega reciben autorización de Aguirre para jugar la Concachampions con Toluca
La concentración larga de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 todavía no empieza y ya tiene su primera excepción. Jesús Gallardo y Alexis Vega no se presentarán este 6 de mayo en el CAR junto al resto de los seleccionados de Liga MX porque recibieron autorización para disputar la vuelta de semifinales de Concacaf ante LAFC y se incorporarán posteriormente, confirmaron fuentes del Toluca y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a Sports Illustrated México.
Disputarían el partido ante el conjunto de la MLS una vez cumplido el periodo de descanso obligatorio que exige la FIFA, luego de haber jugado su último encuentro el pasado 29 de abril, en el duelo de ida de esta serie.
La decisión abre otro frente: si Toluca pudo conservar a dos seleccionados para una semifinal internacional, en Chivas ya existe el antecedente para pensar en solicitar el regreso de sus cinco convocados nacionales de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de su serie de la Liguilla ante Tigres.
El calendario ya estaba al límite. Ahora también empieza a mostrar diferencias en la aplicación de la concentración mundialista.
“La entrega de seleccionados es el jueves 30 de abril, tendrán una semana de vacaciones, así lo obliga FIFA y las primeras de mayo ya estarán con Javier”, explicó Francisco Iturbe, director de Operación y Competencias de la Liga MX, durante la Asamblea de Dueños en la que se aprobó que la Liguilla del Clausura 2026 se jugara sin los 12 futbolistas considerados para arrancar la etapa final rumbo al Mundial.
En teoría, el grupo deberá reportar este martes con solo 18 futbolistas disponibles en Toluca. El primer amistoso de preparación será el 22 de mayo frente a Ghana, apenas 16 días después del arranque de la concentración.
La situación de Gallardo y Vega termina siendo particular porque recibieron el visto bueno para permanecer con Toluca unas horas más.
“Les hablé por teléfono, a ver si vienen mañana para el partido a verlo o a jugarlo; si vienen a verlo, los metemos a la cancha, capaz que juegan, quién sabe”, dijo Antonio Mohamed antes de la vuelta de semifinales, en la que Toluca intentará remontar el 2-1 ante LAFC.
El precedente inevitablemente apunta hacia Guadalajara. Si el calendario era apretado, las bajas terminaron por desarmar al equipo que dominó la fase regular. La derrota 3-1 ante Tigres en la ida de los cuartos de Liguilla confirmó que Chivas perdió mucho más que nombres: perdió estructura, profundidad y funcionamiento sin Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.
Sin su columna vertebral, el Guadalajara apenas registró un disparo a puerta y 42.4 por ciento de posesión. Gabriel Milito tuvo que completar la convocatoria con jóvenes del Tapatío como Sebastián Liceaga, Ángel Chávez, Samir Inda, Leonardo Jiménez y Sergio Aguayo, además de Hugo Mata, de la Sub-21.
Pero Guadalajara no es el único club de Liguilla que podría levantar la mano para pedir de vuelta a sus futbolistas.
En América, la ausencia es puntual pero de alto impacto. Israel Reyes era el ordenador de las salidas del equipo: líder de la liga en pases con 803, además de sumar 29 recuperaciones en campo rival y 33 balones ganados dentro de su propia área. Su baja modifica tanto la construcción ofensiva como la estabilidad defensiva de las Águilas.
Cruz Azul también perdió una pieza estructural con Erik Lira, eje del mediocampo celeste y uno de los futbolistas más consistentes del torneo: 121 recuperaciones y 21 duelos defensivos ganados.
Mientras tanto, el líder Pumas cedió a Guillermo Martínez, su tercer mejor anotador con cinco goles, incluidos tres en las últimas cuatro jornadas, un cierre que incluso lo metió en la conversación de la selección tras la baja de Santiago Giménez.
La concentración larga pretendía ser la gran ventaja competitiva de México rumbo al Mundial 2026. Pero desde el primer día ya no será igual para todos, porque en una preparación de apenas 36 días, incluso 24 horas menos también pesan.