Geyse Ferreira, la MVP que exorcizó los fantasmas del América Femenil
El 17 de mayo de 2026 quedará marcado en la memoria del América Femenil como el día en que la pesadez de las finales perdidas se desvaneció bajo el clima, a ratos impredecible, de la Ciudad de México.
Con un Estadio Ciudad de los Deportes a reventar por más de 26,000 aficionados, las Águilas derrotaron de manera contundente 3-0 a las Rayadas de Monterrey en el partido de vuelta de la gran final de la Liga MX Femenil.
El triunfo selló un marcador global de 3-1 que significó la tercera estrella de la institución y el fin definitivo de una inercia de subcampeonatos.
En el centro de esta metamorfosis colectiva se erigió la figura indomable de Geyse da Silva Ferreira, la delantera brasileña que anotó el gol de la remontada global y condecorada de forma unánime como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del campeonato.
La actuación de Geyse en el partido definitorio fue un resumen perfecto de su estilo de juego, físico y asfixiante.
Tras un inicio tenso en el que la árbitra central invalidó un gol tempranero de Montserrat Saldívar al minuto 8 por una falta previa de la propia brasileña en la disputa del balón, Geyse no permitió que la frustración minara su rendimiento.
Al contrario, se convirtió en una pesadilla constante por el sector derecho junto a Scarlett Camberos. El momento de la redención llegó al minuto 50 cuando, tras un error de la portera Paola Manrique, quien soltó el balón en el área chica al no comunicarse con su defensora, Geyse Ferreira anticipó con un cañonazo incontestable de pierna derecha para marcar el 2-0 provisional (2-1 global).
No satisfecha con poner al frente a su equipo, al minuto 79 provocó con astucia el penal cometido por Daniela Monroy que Camberos transformó en el 3-0 definitivo. Cuando fue sustituida al minuto 83 para el ingreso de Sarah Luebbert, el estadio entero se puso de pie para despedirla con una ovación ensordecedora.
La fortaleza mental que Geyse demostró en el terreno es el resultado de una vida de luchas constantes contra la adversidad de la que siempre salió avante. Nacida el 27 de marzo de 1998 en Maragogi, en el estado brasileño de Alagoas, Geyse creció bajo el cariñoso pero difícil cobijo de su madre, Maria Cristina "Cris" Gomes da Silva.
Su madre, quien trabajaba como barrendera y empleada de guardería, tuvo que sacar adelante de manera solitaria a Geyse y a sus cinco hermanos (Aline, Geovanne, Gisele, Alisson y José Willamys) en un contexto de extrema pobreza y marcados abusos por parte del padre de la jugadora, un pescador de la región.
Desde muy pequeña, Geyse, apodada en sus inicios como Pretinha, manifestó un amor inquebrantable por el futbol, una pasión que su madre apoyó a pesar de las severas limitaciones económicas del entorno.
Esa resiliencia infantil moldeó el carácter de una jugadora que literalmente no da un balón por perdido en el campo.
En enero de 2026, el América Femenil rompió el mercado de pases con el anuncio de la incorporación de Geyse Ferreira como su refuerzo estrella. Las Águilas, dirigidas por el técnico español Ángel Villacampa, cargaban con la amargura de haber perdido cinco de las últimas seis finales disputadas en la Liga MX Femenil, lo que generaba una enorme presión y dudas sobre la fortaleza mental del equipo en momentos de máxima exigencia.
El arribo de la brasileña, junto a jugadoras de jerarquía internacional como Isa Haas, buscaba inyectar ese gen competitivo europeo y sudamericano para revertir la tendencia subcampeona del club.
"En todos los equipos en los que he estado tengo suerte, porque en todos he conseguido títulos. Creo que esa regla con América no va a cambiar, daré lo mejor para conseguirlo", sentenció Geyse de forma profética el día de su presentación en Coapa. Y cumplió al pie de la letra.
Aunque originalmente se formó como delantera centro, Villacampa la ubicó principalmente por la banda derecha, donde aprovechó su imponente potencia física, zancada y capacidad de desequilibrio para complementar de forma asombrosa a Scarlett Camberos y Sarah Luebbert.
Su camino en México también tuvo dosis de dramatismo debido a las lesiones.
Tras un inicio brillante que incluyó anotar el gol de la victoria en el Volcán ante Tigres Femenil y registrar su primer doblete contra el Puebla, sufrió una lesión muscular a principios de abril que la mantuvo inactiva por varias jornadas.
No obstante, el cuerpo técnico manejó con extrema cautela su recuperación para tenerla a punto en la liguilla. Su regreso fue arrollador: anotó dos goles espectaculares en las semifinales de ida ante Toluca en el Nemesio Diez, los cuales festejó con el escudo del América en alto y dibujando un corazón sobre el mismo.
La coronación en el torneo Clausura 2026 consolidó a Geyse Ferreira como una jugadora de época en el futbol femenil internacional. Con 28 años y bajo un contrato que la vincula al América hasta diciembre de 2026, la delantera ha demostrado que el éxito la persigue porque ella misma lo busca en cada jugada.