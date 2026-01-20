Gilberto Mora es baja en la Selección; Alexis Gutiérrez toma su lugar
La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana, causará baja de la concentración de la Selección Nacional de México tras la valoración realizada por el área médica, debido a molestias físicas que ha arrastrado desde las primeras jornadas del torneo de la Liga MX.
Mora, de 17 años, ha tenido un ascenso meteórico dentro del fútbol mexicano y del Tri. El mediocampista acumula 7 apariciones con la Selección Mayor, en las que ha sumado 0 goles, pero ha sido pieza importante en el esquema del equipo y se consolidó como uno de los debutantes más jóvenes de la historia de la escuadra nacional.
Además, fue titular durante la histórica conquista de la Copa Oro 2025, torneo en el que México se coronó campeón y Mora se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar y ganar una final internacional con la Selección.
En su lugar, la Dirección Deportiva convocó a Alexis Gutiérrez, mediocampista del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Nacional de México este miércoles 21 de enero en Panamá.
La decisión médica apunta a que Mora continúe con su tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión del Club Tijuana, con miras a garantizar su reintegración física y competitiva de cara a los compromisos oficiales rumbo al Mundial de 2026.