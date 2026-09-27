Gilberto Mora rescata el empate en el debut de Rafa Márquez ante Colombia

En el debut de Rafa Márquez como técnico de México, Gilberto Mora fue el protagonista del empate 1-1 ante Colombia en Baltimore. El futbolista de 17 años marcó el gol que evitó la derrota en un partido que el Tri tuvo que perseguir desde el comienzo, pese a generar más ocasiones que su rival.

Armando González rozó el gol de cabeza a los tres minutos, pero Colombia se adelantó 0-1 al 9. Richard Ríos mandó un centro al área y Luis Suárez cabeceó desde muy cerca hacia la escuadra. Fue el único remate colombiano de toda la primera mitad: una llegada que bastó para poner a México abajo en el marcador.

El Tri respondió con la pelota y las oportunidades, aunque no con el gol. Hirving Lozano estuvo cerca con un disparo cruzado, Luis Chávez encontró el travesaño y Armando González estrelló otro cabezazo en el larguero tras un centro de Roberto Alvarado.

Antes del descanso, Álvaro Montero le detuvo un tiro a la Hormiga después de un pase de Mora. México acumuló diez remates frente a uno de Colombia en esos 45 minutos, pero se fue al vestidor perdiendo 0-1.

🚨 ¡VÍSTETE, GILBERTO MORA! 😍🇲🇽 ¡GOLAZO DE MÉXICO! 🇲🇽🔥 ¡GOLAZO DE MORITA! 🔥😍 ¡GOLAZO DEL #10 DE LA SELECCIÓN! 🔟🇲🇽🔥#LaEraDeRafa pic.twitter.com/Q9jQbjFrmg — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

Lozano volvió a exigir a Montero apenas comenzó el complemento. Al 52, Raúl Rangel tuvo que intervenir ante un disparo de Jhon Arias.

Diez minutos después llegó la jugada que cambió el marcador: Jesús Gallardo encontró a Mora con un pase filtrado tras un contraataque. El joven controló, se quitó a su marcador mientras conducía para abrirse espacio y definió de derecha junto al poste, sin que Montero reaccionara. México empató 1-1 con el primer gol de Mora en la selección mayor, justo en su estreno con la camiseta número 10.

Márquez lo sustituyó dos minutos después, dentro de una serie de cambios que también sacó del campo a Lozano, Gallardo y Chávez. Colombia pudo recuperar la ventaja con un cabezazo cercano de Daniel Muñoz que salió alto; del otro lado, Montero atajó un disparo de Isaías Violante al 84. El empate terminó con cuatro derrotas consecutivas de México ante Colombia, aunque el Tri sigue sin vencerla desde 2010.

México enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles. Para esos partidos, Márquez ya podrá contar con el plantel completo, una vez que se incorporen los convocados que permanecieron con sus clubes para disputar la Jornada 10 de la Liga MX.