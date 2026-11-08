Gol y festejo a lo 'CR7': "La Hormiga" anota su primer tanto en la Liga de Grecia y el sexto con Olympiacos

Armando “La Hormiga” González sumaba cinco goles con el Olympiacos anotando en Europa League y en Copa. Sin embargo, todavía faltaba celebrar un tanto en la liga. Pues bien, este domingo 8 de noviembre obtuvo su sexto tanto y lo consiguió por fin en el torneo liguero, abriendo el marcador en el encuentro de su club ante el PAOK por la lucha en la zona alta de la tabla.

Este duelo se celebró desde la cancha del Estadio Georgios Karaiskakis. Cabe señalar que el delantero del Tricolor no entró de inicio y espero en la banca por su momento.

El primer tiempo fue de pocas emociones. Los Rojiblancos controlaron el balón, pero no lograron reflejar ese dominio en el juego, teniendo pocas ocasiones de frente a la portería. Por el contrario, la única gran llegada de esta mitad cayó por parte del PAOK cuando, luego de un pase filtrado, Christos Zafeiris tuvo un mano a mano con Stefan Ortega, al cual encaró, pero sacó un intento desviado por un costado del poste derecho.

Para la segunda mitad, el Olympiacos se fue animando. De hecho, Marius Mouandilmadji se quedó cerca del primero cuando mostró su técnica individual bajando un balón en el área para fusilar con una media vuelta, aunque el portero estuvo atento para evitar el tanto.

Relevo inspirado: "La Hormiga" entra y en su primer balón anota

Ya con el partido yendo a más, al 55’, el entrenador Imanol Alguacil decidió darle entrada a “La Hormiga” para imponer condiciones en ataque. El mexicano entró con todo y, en cuestión de tres minutos, al 58’, Jota Silva mandó una asistencia con un centro por abajo que el canterano de Chivas encontró y remató a placer para anotar el 1-0 del Olympiacos, celebrando con euforia al estilo de Cristiano Ronaldo con el “siuuu” tras quitarse la última espina que le quedaba pendiente.

Pero después del tanto, “El Equipo de la Leyenda” se vino abajo. Esto lo aprovechó el PAOK, que trató de ir al frente con centros en busca del empate. Pero lo que terminó por abrirle la puerta al rival fue un error en un saque de meta, cuando Stefan Ortega quiso salir con un pase corto que fue interceptado por el ataque visitante, permitiendo que Andrija Živković sorprendiera con un disparo al primer poste para marcar el 1-1 al minuto 71’.

58': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γκονσάλες και 1-0! / 58': GOAL for Olympiacos! González scores! 1-0!#OlympiacosFC #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/gwSA9NIvBW — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2026

El tanto en contra despertó a los rojiblancos, que nuevamente retomaron la pelota para proponer frente al arco rival. Incluso, sobre la recta final, “La Hormiga” trató de ser clave una vez más cuando Gustavo Puerta robó una pelota y se la cedió al mexicano; este disparó cruzado buscando el poste izquierdo, pero el portero Dimitrios Monastirlis apenas con las uñas le negó lo que hubiera sido el gol de la victoria, decretando el 1-1 en el marcador final.

De esta manera, Olympiacos llega a 23 unidades y, después de 10 jornadas, se mantiene segundo de la clasificación general, a tres unidades de distancia del Panathinaikos, que es líder.

Seis goles en tres competiciones distintas

En cuanto a la parte individual, con este gol, “La Hormiga” González llegó a seis anotaciones en lo que va de la campaña y el primero en la Superliga de Grecia, consiguiendo así marcar en todos los torneos oficiales disputados con la camiseta del Olympiacos.

Goles y asistencias de “La Hormiga” por torneo con Olympiacos:

Superliga de Grecia: 1 gol (7 partidos)

Europa League: 2 goles (4 partidos)

Copa de Grecia: 3 goles y 2 asistencias (2 partidos)