Goleada de escándalo: Inglaterra gana 7-0 y propina a Croacia la mayor derrota de su historia

La ciudad de Rijeka vivió un día histórico para Croacia, pero lejos de ser por una victoria, fue por un amargo marcador en contra ante Inglaterra. El cuadro de los 'Tres Leones' no tuvo compasión y con siete tanto le propinó la peor paliza de su historia al seleccionado balcánico al derrotarlo 0-7.

El juego correspondiente a la jornada 3 de la Nations League se llevó a cabo en el Stadion HNK Rijeka ante un público compuesto únicamente por niñas y niños de la comunidad, quienes ingresaron de manera gratuita. Esto como parte de un acuerdo entre la Federación Croata de Fútbol y la UEFA, sirviendo como alternativa a un juego a puerta cerrada producto de que la escuadra local fuera sancionada por la mala conducta de sus aficionados durante un juego ante Francia en 2025.

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En cuanto al desarrollo del partido, la balanza se inclinó de un solo lado desde el silbatazo inicial. Apenas corrían 7 minutos cuando las estrellas de Inglaterra se asociaron. Tras una asistencia de Jude Bellingham, Harry Kane entró al área para definir el 0-1 en un mano a mano contra el arquero.

Posteriormente, al 21', Anthony Gordon apareció para recentrar un esférico que Bellingham remató barriéndose para colocar el 0-2. Tras encontrar la efectividad de los balones al área, el conjunto de la 'Rosa' repitió la fórmula para perforar la defensa rival una y otra vez. Fue así como al 39' apareció nuevamente Gordon, pero esta vez como anotador, definiendo de palomita tras un centro aéreo de Jarrad Branthwaite para el 0-3.

Croacia pudo cambiar su historia, pero perdonó

Previo al descanso, Croacia tuvo la oportunidad de regresar al encuentro tras robar la pelota en una mala salida desde el fondo inglés. Petar Musa tomó el esférico, se quitó a la defensa e incluso al arquero Jordan Pickford, pero cuando parecía que había hecho lo más difícil, terminó volando su disparo y perdonó un gol que le habría devuelto la vida a los suyos.

Quien no tuvo piedad fue el seleccionado inglés, pues solo unos instantes después, al 45', gestó un contragolpe desde su propio campo que culminó con un centro preciso de Bellingham para que Bukayo Saka la empujara al fondo de las redes, decretando el 0-4 antes del descanso.

Inglaterra bajó el ritmo pero no los goles

Para la segunda parte, los dirigidos por Thomas Tuchel bajaron de revoluciones, pero se encontraron ante una Croacia tan endeble que terminaron por llenarle la canasta sin esfuerzo. Al 52', un pase raso desde la banda fue capitalizado por Kane para firmar su doblete y el 0-5.

Sin respuesta en la cancha, el cuadro local cometió errores graves en la salida. Al 68', Josip Stanišić equivocó al querer dar un pase desde su propio campo y le regaló la pelota a Saka, quien estaba libre en el centro del área para definir su segundo tanto de la noche y el 0-6.

Ya hacia el final del encuentro, Morgan Rogers también dijo presente en la lista de anotadores. Al 87', tras recibir un balón a la espalda de los centrales, quedó mano a mano, dribleó al guardameta y finiquitó el marcador con un histórico 0-7.

Con este resultado, Inglaterra se coloca momentáneamente en el segundo lugar del Grupo C con 6 unidades producto de dos victorias y una derrota. Por su parte, los croatas se quedan en el tercer puesto con solo 3 puntos, manteniendo aún vivas sus esperanzas de clasificar a las fases finales con tres fechas restantes por disputar.

Una goleada para la historia

Desde que Croacia se independizó en 1991, su selección jamás había recibido más de seis tantos. Su peor derrota hasta la fecha correspondía a un 6-0 sufrido ante España en la Nations League de 2018.

Para la siguiente jornada, este martes 6 de octubre, Croacia deberá recibir precisamente a 'La Roja' con la intención de dar la vuelta a la página, mientras que Inglaterra buscará seguir con paso firme en el torneo continental.

Peores goleadas en la historia de Croacia:

* Croacia 0–7 Inglaterra (2026)

* España 6–0 Croacia (2018)

* Inglaterra 5–1 Croacia (2009)