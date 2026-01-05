Gonzalo guía la goleada del Real Madrid y aprieta la cima de LaLiga
Con un triplete de Gonzalo García y goles de los canteranos Raúl Asencio y Fran García, el Real Madrid goleó este domingo 5-1 al Real Betis en la jornada 18 de LaLiga, un resultado que permite al conjunto blanco mantenerse en la pelea por el liderato y recortar distancias con el FC Barcelona.
En el primer partido del año en el Santiago Bernabéu, y antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España —donde enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales—, el equipo dirigido por Xabi Alonso dejó claro que el parón navideño no afectó su ritmo competitivo.
Luego de que el Barcelona ampliara su ventaja a siete puntos tras imponerse el sábado en el derbi ante el Espanyol (2-0), el triunfo madridista redujo la diferencia a cuatro unidades, manteniendo viva la lucha por la cima del campeonato.
El Betis de Manuel Pellegrini ofreció escasa resistencia ante un Real Madrid que encontró en Gonzalo García al protagonista ofensivo de la noche, en un contexto marcado por la ausencia del lesionado Kylian Mbappé. El joven delantero abrió el marcador con un cabezazo en el segundo palo tras un centro preciso de Rodrygo (20’).
Ya en el complemento, Gonzalo firmó su doblete con una media volea de derecha que superó al arquero Álvaro Valles(50’) y completó una actuación memorable al marcar su tercer gol con un elegante remate de tacón, tras asistencia de Arda Güler (82’).
Entre los tantos del goleador, el central Raúl Asencio también se sumó al festival ofensivo con un cabezazo (56’), mientras que el descuento verdiblanco fue obra del colombiano Juan Camilo Hernández (66’). En tiempo añadido, Fran García, quien había ingresado por Gonzalo, selló la “manita” (90+4’) y confirmó el inicio arrollador del Real Madrid en 2026.
Sevilla profundiza su crisis
En otro resultado de la jornada, el Sevilla, dirigido por el argentino Matías Almeyda, cayó 3-0 ante el Levante, sumando su décima derrota del campeonato y la tercera consecutiva, un revés que agrava su situación en la tabla.
Los goles del conjunto granota fueron anotados por Iker Losada (45+2’), Carlos Espí (77’) y Carlos Álvarez (90+4’). Con esta victoria, el Levante abandona de forma provisional el último puesto de la clasificación, a la espera del resultado entre Oviedo y Alavés.
La derrota deja a Almeyda en una posición delicada. El Sevilla es undécimo con 20 puntos, aunque podría cerrar la jornada más cerca de la zona baja, en medio de rumores sobre una posible venta del club y un clima de creciente presión deportiva.