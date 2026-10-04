Grecia deja al borde de la eliminación a Alemania tras empate en la Nations League

La selección de Grecia se ha convertido en la gran revelación de esta Nations League y, por segunda ocasión en el torneo, el conjunto helénico logró mantener a raya al poderío de Alemania para arrebatarle puntos y conservar el invicto. Además, los griegos ya tienen un pie en las fases finales y dejan a los teutones al borde de la eliminación en la fase de grupos.

El duelo entre helénicos y germanos por la fecha 4 del Grupo B se llevó a cabo este domingo 4 de octubre en el Toumba Stadium de Salónica. Para este compromiso, Grecia llegaba como la gran sorpresa tras la primera vuelta con triunfos ante Serbia, la propia Alemania y un empate con Países Bajos para cosechar 7 puntos y liderar el sector.

En tanto, los dirigidos por Jürgen Klopp, situados en el tercer sitio con 4 unidades, necesitaban sumar de a tres para escalar posiciones y mantenerse con vida.

El cuadro del Mediterráneo buscó sorprender desde el primer minuto de juego. Tras un centro desde la línea de fondo, el capitán Giorgos Masouras estuvo a nada de abrir el marcador cuando se elevó y martilló un remate de cabeza que requirió de los reflejos del arquero Jonas Urbig para evitar el tanto.

Sin embargo, tras este primera aviso, Grecia tuvo que demostrar que también sabía defender. La escuadra local le cedió la iniciativa a Alemania, que gradualmente fue acorralando a los griegos con llegadas de Derry Scherhant y David Raum, obligando al guardameta Konstantinos Tzolakis a intervenir con dos atajadas salvadoras para mantener el cero en su marco.

El VAR salva a Grecia de un gol de Alemania

Al minuto 35, Alemania por fin logró mover las redes. Luego de un desborde por la banda, Scherhant sacó un centro rasante para que Jonathan Burkhardt rematara el 0-1 a favor de los visitantes. No obstante, el VAR intervino para ahogar el grito de gol, anulando la anotación debido a una mano en ataque previa en la jugada por parte de los germanos.

Para la segunda mitad, el ritmo del partido vino a menos. Alemania mantuvo el control del balón pero careció de llegadas en el área rival. No fue sino hasta el último cuarto de hora que ambas selecciones volvieron a pisar el acelerador, teniendo cada bando una oportunidad clara para romper la paridad.

Por el lado griego, Masouras ingresó al área y recibió un centro al segundo poste, pero su remate de cabeza se fue muy desviado, dejando ir lo que pudo ser el gol del triunfo. Por su parte, el lateral Philipp Treu tuvo la opción de liquidar el encuentro al 86' al colarse a la espalda de la zaga para recibir un centro flojo; sin embargo, no logró empalmar bien la pelota y la mandó a la tribuna, decretando el 0-0 definitivo.

El panorama del Grupo B

Tras repartir unidades, Grecia mantiene su invicto y llega a 8 puntos para ubicarse en el segundo puesto del sector, empatado con 'La Naranja Mecánica' que marcha primera solo por mejor diferencia de goles a favor. En tanto, Alemania se queda estancada en el tercer lugar del Grupo B con 5 unidades, únicamente por encima de Serbia.

La actividad de la UEFA Nations League se reanudará hasta el 13 y 16 de noviembre para la disputa de las últimas dos fechas. El cuadro teutón ha quedado contra las cuerdas ya que, en caso de perder en su siguiente duelo ante Serbia, combinado con un empate entre griegos y neerlandeses, quedará oficialmente eliminado de la competencia. Además, de salir con vida, tendrá la obligación de cerrar la fase ante una potencia como Países Bajos.

En tanto, Grecia depende de sí misma para seguir soñando e incluso repetir una historia de hazaña gigantesca, como la que logró en la Eurocopa 2004 cuando, sin ser favorita, se impuso ante los grandes nombres para coronarse campeona del continente.

Próximos juegos de Alemania:

Serbia vs. Alemania: 13 de noviembre a las 13:45 horas

Alemania vs. Países Bajos: 16 de noviembre a las 13:45 horas

Próximos juegos de Grecia:

Países Bajos vs. Grecia: 13 de noviembre a las 13:45 horas

Grecia vs. Serbia: 16 de noviembre a las 13:45 horas